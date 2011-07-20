Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 21/22 LUGLIO 2011

Redazione Avatar

di Redazione

20/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Raduno estivo 2011 – preparazione Rugby World Cup Villabassa - III settimana Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la fase conclusiva della terza settimana di preparazione estiva a Villabassa (Bolzano) in vista della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. Gli orari indicati nel presente programma stampa - tutti secondo il fuso orario locale se non diversamente specificato - sono soggetti a variazioni che verranno comunicate tramite email dall’Ufficio Stampa. Per ogni ulteriore comunicazione si prega di contattare il Media Manager della Nazionale Andrea Cimbrico. Giovedì 21 luglio, ore 12.30 – Villabassa, Hotel Adler Incontro stampa – atleti e membri staff a disposizione dei media Venerdì 22 luglio, ore 12.30 – via comunicato stampa Annuncio lista convocati Rugby World Cup 2011 Venerdì 22 luglio, ore 12.35 – Villabassa, Hotel Adler Zona mista – atleti convocati per la RWC 2011 a disposizione dei media Venerdì 22 luglio, ore 13.00 – Villabassa, Hotel Adler Fine raduno – parte III
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

NAZIONALE, DOMANI IL CT MALLETT SCEGLIE I 30 PER &acirc;

Articolo Successivo

ECCELLENZA 2011/12, RAI SPORT 1 HOST BROADCASTER DEL MASSIMO CAMPIONATO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019