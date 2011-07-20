PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 21/22 LUGLIO 2011
di Redazione
20/07/2011
[gallery] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Raduno estivo 2011 – preparazione Rugby World Cup Villabassa - III settimana Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la fase conclusiva della terza settimana di preparazione estiva a Villabassa (Bolzano) in vista della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. Gli orari indicati nel presente programma stampa - tutti secondo il fuso orario locale se non diversamente specificato - sono soggetti a variazioni che verranno comunicate tramite email dall’Ufficio Stampa. Per ogni ulteriore comunicazione si prega di contattare il Media Manager della Nazionale Andrea Cimbrico. Giovedì 21 luglio, ore 12.30 – Villabassa, Hotel Adler Incontro stampa – atleti e membri staff a disposizione dei media Venerdì 22 luglio, ore 12.30 – via comunicato stampa Annuncio lista convocati Rugby World Cup 2011 Venerdì 22 luglio, ore 12.35 – Villabassa, Hotel Adler Zona mista – atleti convocati per la RWC 2011 a disposizione dei media Venerdì 22 luglio, ore 13.00 – Villabassa, Hotel Adler Fine raduno – parte III
