18/09/2012
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – BOLOGNA, LUNEDI’ 24 SETTEMBRE Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per il raduno in programma al Royal Carlton Hotel di Bologna dal 23 al 24 settembre. Ricordiamo che in occasione del raduno in oggetto non sono previsti allenamenti sul campo. Per necessità che vadano al di là del seguente programma stampa siete invitati a contattarci telefonicamente o per email. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Lunedì 24 settembre ore 12.00 – Bologna, Royal Carlton Hotel Incontro stampa – CT Jacques Brunel, Manager Luigi Troiani, ass. coach Philippe Berot
