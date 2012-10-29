PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - CARIPARMA TEST MATCH 2012
di Redazione
29/10/2012
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - CARIPARMA TEST MATCH 2012 Brescia/Roma/Firenze, 4-25 novembre Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per i Cariparma Test Match 2012. Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso della manifestazione. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email. Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al +39.320.78.77.687. Si ricorda che, per avere accesso presso il CPO “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma nella settimana di preparazione alla partita Italia v Nuova Zelanda è necessario inviare richiesta d’accredito all’Ufficio Stampa FIR ([email protected]). L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Domenica 4 novembre ore 19.00 – Brescia, Novotel Brescia 2 Inizio raduno Lunedì 5 novembre ore 12.15 – Calvisano, impianti “San Michele” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 13.30 – Calvisano, impianti “San Michele” Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori Martedì 6 novembre ore 13.30 – Calvisano, impianti “San Michele” Incontro stampa – tre giocatori a disposizione Giovedì 8 novembre ore 15.00 – Brescia, Novotel Brescia 2 Conferenza stampa CT Brunel/Manager Troiani – annuncio formazione ore 15.30 – Brescia, Novotel Brescia 2 Giocatori titolari a disposizione dei media Venerdì 9 novembre ore 11.00 – Brescia, Stadio “Rigamonti” Captain’s run Italia – aperto a fotografi ed operatori tv - primi 15’ ore 12.00 – Brescia, Stadio “Rigamonti” Conferenza stampa CT Brunel/Manager Troiani/Capitano Parisse Sabato 10 novembre ore 15.00 – Brescia, Stadio “Rigamonti” Italia v Tonga a seguire Conferenza stampa CT, Manager e Capitano e zona mista sino alle 18.00 Domenica 11 novembre ore 11.15 – Verona, Aeroporto “Catullo” Partenza Squadra Nazionale per Roma – volo AZ492 ore 12.20 – Roma, Aeroporto “Leonardo da Vinci” – Terminal 1 Arrivo Squadra Nazionale a Roma ore 12.30 – Roma, Aeroporto “Leonardo da Vinci” – Terminal 1 Incontro stampa – due giocatori Lunedì 12 novembre ore 13.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori ore 15.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Campo 1 Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ Martedì 13 novembre ore 13.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – tre giocatori a disposizione Giovedì 15 novembre ore 13.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna Conferenza stampa CT Brunel/Manager Troiani – annuncio formazione ore 13.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna Giocatori titolari a disposizione dei media Venerdì 16 novembre ore 11.00 – Roma, Stadio Olimpico Captain’s run Italia – aperto a fotografi ed operatori tv - primi 15’ ore 12.00 – Roma, Stadio Olimpico Conferenza stampa CT Brunel/Manager Troiani/Capitano Parisse Sabato 17 novembre ore 15.00 – Roma, Stadio Olimpico Italia v Nuova Zelanda a seguire Conferenza stampa CT, Manager e Capitano e zona mista sino alle 18.00 Domenica 18 novembre ore 14.00 – Roma, Hotel Excel Monte Mario Partenza Squadra Nazionale per Firenze – pullman ore 17.00 – Firenze, Centro Tecnico FIGC Coverciano Arrivo Squadra Nazionale a Firenze ore 17.30 – Firenze, Centro Tecnico FIGC di Coverciano Incontro stampa – due giocatori a disposizione Lunedì 19 novembre ore 13.30 – Firenze, Centro Tecnico FIGC di Coverciano Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori ore 15.30 – Firenze, Centro Tecnico FIGC di Coverciano Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ Martedì 20 novembre ore 14.45 – Firenze, Centro Tecnico FIGC di Coverciano Incontro stampa – tre giocatori a disposizione Giovedì 22 novembre ore 14.00 – Firenze, Centro Tecnico FIGC di Coverciano Conferenza stampa CT Brunel/Manager Troiani – annuncio formazione ore 14.30 – Firenze, Centro Tecnico FIGC di Coverciano Giocatori titolari a disposizione dei media Venerdì 23 novembre ore 11.00 – Firenze, Stadio “Franchi” Captain’s run Italia – aperto a fotografi ed operatori tv - primi 15’ ore 12.00 – Firenze, Stadio “Franchi” Conferenza stampa CT Brunel/Manager Troiani/Capitano Parisse Sabato 24 novembre ore 15.00 – Firenze, Stadio “Franchi” Italia v Australia a seguire Conferenza stampa CT, Manager e Capitano e zona mista sino alle 18.00 Domenica 25 novembre Fine raduno e rientro ai Club CONTATTI UTILI Andrea Cimbrico Media Manager Mob. +39.320.78.77.687 [email protected] HOTEL E CAMPI D’ALLENAMENTO Novotel Brescia 2 – Brescia Via Pietro Nenni 2 25124, Brescia Tel. +39.030.2.86.811 www.accorhotels.com Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” – Roma Largo Giulio Onesti 1 Tel. +39.06.80.89.137 Fax +39.06.36.85.92.30 www.coni.it Excel Hotel “Monte Mario” – Roma Via degli Scolopi 31 00136, Roma Tel. +39.0635.05.80.01 www.excelmontemario.it Centro Tecnico FIGC di Coverciano - Firenze Via Gabriele D’Annunzio 138 50135, Firenze Tel. +39.055.61.07.06 www.settoretecnico.figc.it Grand Hotel Mediterraneo - Firenze Lungarno del Tempio 44 50121, Firenze Tel +39.055.660.241 www.hotelmediterraneo.com
Redazione