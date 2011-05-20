PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - CESENA, 24/26 MAGGIO 2011
di Redazione
20/05/2011
[gallery] PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE ITALIANA RUGBY Cesena, 24-26 maggio 2011 Cari colleghi, inviamo di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per il raduno del 24-26 maggio 2011 a Cesena, in preparazione alla Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. Per quanto non contemplato nel seguente programma siete invitati a contattare il media manager della Squadra Nazionale, Andrea Cimbrico (dettagli in calce). Si prega di utilizzare il seguente programma ai soli fini professionali e di non divulgarlo pubblicamente. Martedì 24 maggio, ore 10.30 - Cesena, Rugby Club Partecipazione all’evento “Elementari rugby day” – rappresentanza squadra e staff Italia Martedì 24 maggio, ore 11.00 – Cesena, Hotel Casali Inizio raduno Martedì 24 maggio, ore 16.30 – Cesena, Rugby Club Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv (solo riscaldamento) Mercoledì 25 maggio, ore 12.30 – Cesena, Hotel Casali Incontro stampa – Manager e tre giocatori a disposizione dei media Mercoledì 25 maggio, ore 16.30 – Cesena, Rugby Club Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv (solo riscaldamento) Giovedì 26 maggio, ore 9.00 – Cesena, Rugby Club Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv (solo riscaldamento) Giovedì 26 maggio, ore 12.30 – Cesena, Hotel Casali Fine raduno Giovedì 26 maggio, ore 14.00 – Mirabilandia Visita al Parco Divertimenti – rappresentanza squadra e staff Italia al termine: atleti a disposizione dei media Albergo sede raduno Hotel Casali Via Benedetto Croce, 81 47023, Cesena Tel. +39.0547.22.745 www.hotelcasalicesena.com Campo di allenamento Cesena Rugby Club Via Montefiore 1087 47521, Cesena Tel. +39.0547.38.34.44 www.cesenarugby.it
Articolo Precedente
PREVENDITA BIGLIETTI E ORARIO INIZIO GARA
Articolo Successivo
HEINEKEN CUP, DA DOMENICA I BIGLIETTI PER LA FINALE DEL 2012 A TWICKENHAM
Redazione