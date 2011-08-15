PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - CESENA/EDINBURGO 16-21 AGOSTO
15/08/2011
[gallery] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Cesena/Edinburgo 16-21 agosto Cari colleghi, di seguito è ripotato il programma stampa della Squadra Nazionale in vista del test-match di sabato 20 agosto ad Edinburgo, ultimo impegno prima della partenza per la Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. Tutti gli orari sono secondo il fuso orario locale se non diversamente specificato. Per ulteriori necessità è possibile contattare il media manager della Nazionale, Andrea Cimbrico (vedi dettagli in calce). Si ricorda che CLICCANDO QUI è possibile avere accesso a contenuti audiovisivi di libero utilizzo per carta stampata, radio-tv, web. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Martedì 16 agosto, ore 12.30 – Cesena, Hotel Casali Incontro stampa – due atleti a disposizione dei media Martedì 16 agosto, ore 17.30 – Cesena, Cesena RC Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv Mercoledì 17 agosto nessun incontro stampa Giovedì 18 agosto, ore 8.30 Trasferimento Squadra Nazionale a Malpensa e volo per Edinburgo (volo EZY2685 h. 12.00) Giovedì 18 agosto, ore 11.30 – via comunicato stampa Annuncio formazione v Scozia Giovedì 18 agosto, ore 13.30 – Edinburgh International Airport Arrivo Squadra Nazionale ad Edinburgo Giovedì 18 agosto, ore 14.30 c.a. – Edinburgh, Marriott Hotel Due giocatori titolari a disposizione della stampa per brevi interviste Venerdì 19 agosto, ore 10.00 – Edinburgo, Fettes College Captain’s Run Italia – aperto a fotografi ed operatori tv per la durata del riscaldamento nota: fotografi ed operatori tv sono pregati di prendere posto sul terreno di gioco a partire dalle ore 9.45 Venerdì 19 agosto, ore 12.30 – Edinburgo, Marriott Hotel Conferenza stampa Italia – Manager, CT, Capitano Sabato 20 agosto, ore 17.00 – Edinburgo, Murrayfield Stadium Scozia v Italia CONTATTI UTILI Andrea Cimbrico Media Manager Mob. +39.320.78.77.687 [email protected] Alberghi Hotel Casali - Cesena Via Benedetto Croce, 81 47023, Cesena Tel. +39.0547.22.745 www.hotelcasalicesena.com Marriott Hotel - Edinburgo 111 Glasgow Road, Edinburgo EH12 8NF Tel. +44.131.334.919.1 Fax +44.131.316.450.8 www.marriott.com Campi di allenamento Cesena Cesena Rugby Club Via Montefiore 1087 47521, Cesena Tel. +39.0547.38.34.44 www.cesenarugby.it Edinburgo Fettes College East Fettes Avenue Edinburgh EH4 1QZ, UK Tel. +44.131.332.2281
