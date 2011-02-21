Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE &acirc;

Redazione Avatar

di Redazione

21/02/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Roma, 22 febbraio 2011 Cari colleghi, il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la giornata di domani, martedì 22 febbraio, è aggiornato come segue: Martedì 22 febbraio, ore 12.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Incontro stampa – due giocatori (Benvenuti, Festuccia) Martedì 22 febbraio, ore 15.00 - Roma, Park Hotel "La Borghesiana" Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv - solo riscaldamento Nota: Carlo Festuccia, in caso di utilizzo nel test-match di sabato contro il Galles, raggiungerà il traguardo dei cinquanta caps in Nazionale Cambia la tua sottoscrizione ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=change&subscriber=463&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 ) Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=unsubscribe&subscriber=463&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 )
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Brutta sconfitta per la Gran Sasso Rugby

Articolo Successivo

&quot;LA MIGLIORE ITALIA PER BATTERE IL GALLES AL FLAMINIO&quot;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019