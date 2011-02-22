PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE
di Redazione
22/02/2011
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Roma, 23/25 Febbraio 2011 Cari colleghi, di seguito il programma-stampa della Nazionale Italiana Rugby per le giornate di mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 febbraio in preparazione al test-match di sabato 26 al Flaminio di Roma contro il Galles: Mercoledì 23 febbraio nessun incontro stampa Giovedì 24 febbraio, ore 12.30 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Annuncio formazione v Galles (Manager Troiani) Giovedì 24 febbraio, ore 12.45 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Atleti nel XV titolare a disposizione dei media (escluso capitano) Venerdì 25 febbraio, ore 10.55 – Roma, Stadio Flaminio Foto ufficiale Italia Venerdì 25 febbraio, ore 11.00 – Roma, Stadio Flaminio Captain’s run – solo riscaldamento Venerdì 25 febbraio, ore 12.00 – Roma, Stadio Flaminio Conferenza stampa – CT/Capitano
