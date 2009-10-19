Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Programma stampa Squadra Nazionale - martedì 20 ottobre

Redazione Avatar

di Redazione

19/10/2009

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la giornata di domani, martedì 20 ottobre 2009:

Martedì 20 ottobre, ore 12.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana”

Incontro stampa - CT Nick Mallett

Martedì 20 ottobre, ore 12.15 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana”

Atleti a disposizione previa richiesta dei media

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Diritti tv Cariparma Test Match e RBS 6 Nazioni

Articolo Successivo

Il neo dottore Enrico Squarcini suona la carica: "A Noceto ce la giochiamo"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012