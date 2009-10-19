Programma stampa Squadra Nazionale - martedì 20 ottobre
19/10/2009
Di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la giornata di domani, martedì 20 ottobre 2009:
Martedì 20 ottobre, ore 12.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana”
Incontro stampa - CT Nick Mallett
Martedì 20 ottobre, ore 12.15 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana”
Atleti a disposizione previa richiesta dei media
