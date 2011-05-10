PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - PARMA 17/19 MAGGIO
di Redazione
10/05/2011
[gallery] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Parma, 17/19 maggio 2011 Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per il raduno in programma a Parma da martedì 17 a giovedì 19 maggio. Per ogni necessità potete fare riferimento ai riferimenti nella firma in calce. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Martedì 17 maggio, ore 11.00 – Parma, My One Hotel “Villa Ducale” Inizio raduno Martedì 17 maggio, ore 11.30 – Parma, Ridotto del Teatro Regio Conferenza stampa di benvenuto FIR/Cariparma intervengono il Presidente FIR Giancarlo Dondi, il Presidente di Cariparma Ariberto Fassati, atleti e staff della Squadra Nazionale Martedì 17 maggio, ore 16.30 – Parma, Stadio “XXV Aprile” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – solo riscaldamento Mercoledì 18 maggio, ore 12.30 – Parma, My One Hotel “Villa Ducale” Incontro stampa – assistenti allenatori, tre giocatori a richiesta Mercoledì 18 maggio, ore 16.30 – Parma, Stadio “XXV Aprile” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – solo riscaldamento Giovedì 19 maggio, ore 14.00 – Parma, My One Hotel “Villa Ducale” Fine raduno Hotel My One Hotel “Villa Ducale” Via Moletolo 53/A 43122, Parma Tel. +39.0521.27.27.27 @ [email protected]
Articolo Precedente
MONDIALI U20 "ITALIA 2011", ONLINE IL BLOG UFFICIALE DEL CAPITANO DEGLI AZZURRINI
Articolo Successivo
VENTINOVE CONVOCATI
Redazione