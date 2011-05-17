PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - PARMA 18 MAGGIO
di Redazione
17/05/2011
[gallery] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – PARMA, 18 MAGGIO Cari colleghi, il programma-stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani 18 maggio è il seguente: Mercoledì 18 maggio, ore 12.30 – Parma, My One Hotel “Villa Ducale” Incontro stampa – tre giocatori a disposizione dei media (De Marchi, Gerber, Toniolatti) Mercoledì 18 maggio, ore 16.30 – Parma, Centro Sportivo di Moletolo Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv (solo riscaldamento)
Articolo Precedente
FIR E CARIPARMA, SI RINNOVA L'ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
Articolo Successivo
"PENSO SOLO AI MONDIALI CON L'ITALIA"
Redazione