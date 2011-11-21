Loading...

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - PARMA 27/29 NOVEMBRE

21/11/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Parma, 27/29 novembre 2011 Cari colleghi, di seguito inviamo il programma stampa della Squadra Nazionale per il raduno in programma presso il My One Hotel âVilla Ducaleâ di Parma da domenica 27 a martedÃ¬ 29 novembre. Lo staff della Nazionale farÃ  il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso del ritiro. Ogni aggiornamento al presente programma verrÃ  comunicato tramite email. Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico, i cui dettagli sono riportati in calce al programma.   Domenica 27 novembre Parma, My One Hotel âVilla Ducaleâ â ore 12.00 Inizio raduno   LunedÃ¬ 28 novembre Parma, Stadio âXXV aprileâ â ore 9.45 Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv â primi 15â Parma, My One Hotel âVilla Ducaleâ â ore 12.00 Incontro stampa contattare Andrea Cimbrico per concordare interviste   MartedÃ¬ 29 novembre Parma, Stadio âXXV aprileâ â ore 9.45 Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv â primi 15â Parma, My One Hotel âVilla Ducaleâ â ore 12.00 Incontro stampa contattare Andrea Cimbrico per concordare interviste Parma, My One Hotel âVilla Ducaleâ â ore 18.00 Fine raduno   Hotel My One Hotel âVilla Ducaleâ Via Moletolo 53/A 43122, Parma Tel. +39.0521.27.27.27 @ [email protected] Â  Campo di allenamento Stadio âXXV Aprileâ Cortile San Martino 43122, Parma Â  Contatto stampa Andrea Cimbrico Media Manager mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] Skype: andreacimbrico Â    Â    Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
