PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - PARMA 27/29 NOVEMBRE
21/11/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Parma, 27/29 novembre 2011 Cari colleghi, di seguito inviamo il programma stampa della Squadra Nazionale per il raduno in programma presso il My One Hotel âVilla Ducaleâ di Parma da domenica 27 a martedÃ¬ 29 novembre. Lo staff della Nazionale farÃ il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso del ritiro. Ogni aggiornamento al presente programma verrÃ comunicato tramite email. Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico, i cui dettagli sono riportati in calce al programma. Domenica 27 novembre Parma, My One Hotel âVilla Ducaleâ â ore 12.00 Inizio raduno LunedÃ¬ 28 novembre Parma, Stadio âXXV aprileâ â ore 9.45 Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv â primi 15â Parma, My One Hotel âVilla Ducaleâ â ore 12.00 Incontro stampa contattare Andrea Cimbrico per concordare interviste MartedÃ¬ 29 novembre Parma, Stadio âXXV aprileâ â ore 9.45 Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv â primi 15â Parma, My One Hotel âVilla Ducaleâ â ore 12.00 Incontro stampa contattare Andrea Cimbrico per concordare interviste Parma, My One Hotel âVilla Ducaleâ â ore 18.00 Fine raduno Hotel My One Hotel âVilla Ducaleâ Via Moletolo 53/A 43122, Parma Tel. +39.0521.27.27.27 @ [email protected] Â Campo di allenamento Stadio âXXV Aprileâ Cortile San Martino 43122, Parma Â Contatto stampa Andrea Cimbrico Media Manager mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] Skype: andreacimbrico Â Â Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
