PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE RBS 6 Nazioni 2012 – 22.01.12/18.03.12 Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per l’RBS 6 Nazioni 2012. Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso della manifestazione. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email. Tutti gli orari indicati sono secondo il fuso orario locale. Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al +39.320.78.77.687. Si ricorda che, per avere accesso presso il CPO “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma è necessario inviare richiesta d’accredito all’Ufficio Stampa FIR ([email protected]). L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Domenica 22 gennaio ore 17.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Inizio raduno Lunedì 23 gennaio ore 11.15 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori Mercoledì 25 gennaio ore 9.00 – Londra, The Hurlingham Club Lancio ufficiale RBS 6 Nazioni 2012 intervengono il Manager Troiani, il CT Brunel, il capitano Parisse Sabato 28 gennaio ore 9.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – tre giocatori Lunedì 30 gennaio ore 10.45 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – assistenti allenatori Martedì 31 gennaio ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – due giocatori Mercoledì 1 febbraio ore 10.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ orario da definire – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula 5 Annuncio formazione v Francia – CT Brunel, Manager Troiani, due giocatori orario da definire – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa Giovedì 2 febbraio ore 14.30 – Roma-Fiumicino, Aeroporto “Leonardo Da Vinci” Partenza Squadra Nazionale per Parigi – volo AZ324 ore 16.40 – Parigi, Aeroporto “Charles de Gaulle” Arrivo Squadra Nazionale a Parigi Venerdì 3 febbraio ore 11.30 – Parigi St. Denis, Stade de France Captain’s Run aperto a fotografi ed operatori tv – solo riscaldamento ore 12.00 – Parigi St. Denis, Stade de France Conferenza stampa capitano Italia Sabato 4 febbraio ore 15.30 – Parigi St. Denis, Stade de France Francia v Italia Domenica 5 gennaio ore 15.25 – Parigi, Aeroporto “Charles de Gaulle” Rientro Squadra Nazionale a Roma – volo AF2104 ore 17.30 – Roma-Fiumicino, Aeroporto “Leonardo Da Vinci” Arrivo Squadra Nazionale a Roma Lunedì 6 febbraio ore 10.45 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – assistenti allenatori Martedì 7 febbraio ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – due giocatori Mercoledì 8 febbraio ore 10.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula 5 Annuncio formazione v Inghilterra – CT Brunel, Manager Troiani, due giocatori ore 12.20 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa Venerdì 10 febbraio ore 15.00 – Roma, Stadio Olimpico Captain’s Run aperto a fotografi ed operatori tv – solo riscaldamento ore 15.45 – Roma, Stadio Olimpico Conferenza stampa capitano Italia Sabato 11 febbraio ore 17.00 – Roma, Stadio Olimpico Italia v Inghilterra Domenica 12 febbraio Fine raduno Domenica 19 febbraio ore 17.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Inizio raduno Lunedì 20 febbraio ore 10.45 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – assistenti allenatori Martedì 21 febbraio ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – due giocatori Mercoledì 22 febbraio ore 10.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula 5 Annuncio formazione v Irlanda – CT Brunel, Manager Troiani, due giocatori ore 12.20 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa Giovedì 23 febbraio ore 12.10 – Roma-Fiumicino, Aeroporto “Leonardo da Vinci” Partenza Squadra Nazionale per Dublino – volo EI403 ore 14.30 – Dublino, International Airport Arrivo Squadra Nazionale a Dublino Venerdì 24 febbraio ore 15.00 – Dublino, Aviva Stadium Captain’s Run aperto a fotografi ed operatori tv – solo riscaldamento ore 15.45 – Dublino, Aviva Stadium Conferenza stampa capitano Italia Sabato 25 febbraio ore 13.30 – Dublino, Aviva Stadium Irlanda v Italia Domenica 26 febbraio Fine raduno Domenica 4 marzo ore 17.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Inizio raduno Lunedì 5 marzo ore 10.45 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – assistenti allenatori Martedì 6 marzo ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – due giocatori Mercoledì 7 marzo ore 10.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula 5 Annuncio formazione v Galles – CT Brunel, Manager Troiani, due giocatori ore 12.20 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa Giovedì 8 marzo ore 11.55 – Roma-Fiumicino, Aeroporto “Leonardo da Vinci” Partenza Squadra Nazionale per Cardiff via Londra – volo BA549 ore 13.40 – Londra, London Heathrow International Airport Arrivo Squadra Nazionale a Londra e trasferimento in pullman a Cardiff Venerdì 9 marzo ore 15.00 – Cardiff, Millennium Stadium Captain’s Run aperto a fotografi ed operatori tv – solo riscaldamento ore 15.45 – Cardiff, Millennium Stadium Conferenza stampa capitano Italia Sabato 10 marzo ore 14.30 – Dublino, Aviva Stadium Galles v Italia Domenica 11 marzo ore 10.00 – Cardiff, Hilton Hotel Partenza Squadra Nazionale per Roma – via Londra Heathrow – volo BA556 ore 17.40 – Roma-Fiumicino, Aeroporto “Leonardo da Vinci” Arrivo Squadra Nazionale a Roma Lunedì 12 marzo ore 10.45 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – assistenti allenatori Martedì 13 marzo ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – due giocatori Mercoledì 14 marzo ore 10.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula 5 Annuncio formazione v Scozia – CT Brunel, Manager Troiani, due giocatori ore 12.20 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa Venerdì 16 marzo ore 15.00 – Roma, Stadio Olimpico Captain’s Run aperto a fotografi ed operatori tv – solo riscaldamento ore 15.45 – Roma, Stadio Olimpico Conferenza stampa capitano Italia Sabato 17 marzo ore 13.30 – Roma, Stadio Olimpico Italia v Scozia Domenica 18 marzo Fine RBS 6 Nazioni 2012 CONTATTI UTILI Andrea Cimbrico Media Manager Mob. +39.320.78.77.687 [email protected] Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” – Roma Largo Giulio Onesti 1 Tel. +39.06.80.89.137 Fax +39.06.36.85.92.30 www.coni.it Excel Hotel “Monte Mario” – Roma Via degli Scolopi 31 00136, Roma Tel. +39.0635.05.80.01 www.excelmontemario.it Marriott Courtyard Hotel Paris-Neully - Parigi 58, Boulevard Victor Hugo Neuilly sur Seine, 92200 Tel. +33.1.55.636.465 Fax +33.1.55.636.466 Portmarnock Hotel - Dublino Portmarnock, Dublin Tel. +353.1.846.0611 Fax +353.1.846.2422 www.portmarnock.com Hilton Hotel – Cardiff Kingsway, Cardiff CF10 3HH Tel. +44.292.06.46.300 Fax +44.292.06.46.350 www.hilton.co.uk/cardiff
