PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - ROMA 11/17 NOVEMBRE
di Redazione
10/11/2012
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 11/17 NOVEMBRE Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per la settimana di preparazione al Cariparma Test Match contro la Nuova Zelanda. Si ricorda di effettuare richiesta di accredito all'indirizzo [email protected] per tutti gli incontri che si svolgeranno presso il CPO "Giulio Onesti" di Roma: Domenica 11 novembre ore 11.15 – Verona, Aeroporto “Catullo” Partenza Squadra Nazionale per Roma – volo AZ492 ore 12.20 – Roma, Aeroporto “Leonardo da Vinci” – Terminal 1 Arrivo Squadra Nazionale a Roma ore 12.30 – Roma, Aeroporto “Leonardo da Vinci” – Terminal 1 Incontro stampa – due giocatori Lunedì 12 novembre ore 13.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori ore 15.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Campo 1 Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ Martedì 13 novembre ore 13.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – tre giocatori a disposizione Giovedì 15 novembre ore 13.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna Conferenza stampa CT Brunel/Manager Troiani – annuncio formazione ore 13.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna Giocatori titolari a disposizione dei media Venerdì 16 novembre ore 11.00 – Roma, Stadio Olimpico Captain’s run Italia – aperto a fotografi ed operatori tv - primi 15’ ore 12.00 – Roma, Stadio Olimpico Conferenza stampa Capitano Parisse Sabato 17 novembre ore 15.00 – Roma, Stadio Olimpico Italia v Nuova Zelanda a seguire Conferenza stampa CT, Manager e Capitano e zona mista sino alle 18.00
