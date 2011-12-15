PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - ROMA 18/20 DICEMBRE
di Redazione
15/12/2011
[gallery] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Roma, 18-20 dicembre Cari colleghi, di seguito inviamo il programma stampa della Squadra Nazionale per il raduno in programma presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” da domenica 18 a martedì 20 dicembre. Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso del ritiro. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email. IMPORTANTE: Per avere accesso alle strutture del CPO “Giulio Onesti” negli spazi riservati alla stampa e di seguito riportati è necessario inviare richiesta al Media Manager dell'Italia, Andrea Cimbrico ([email protected]), specificando in quali dei momenti sottoelencati si intende intervenire. Le richieste devono pervenire entro e non oltre le ore 20.00 di sabato 17 dicembre. Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere analogamente inoltrata ad Andrea Cimbrico, i cui dettagli sono riportati in calce al programma. Domenica 18 dicembre, ore 13.00 – CPO “Giulio Onesti”, Roma Inizio raduno Domenica 18 dicembre, ore 15.00 – CPO “Giulio Onesti”, Roma Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – solo riscaldamento Domenica 18 dicembre, ore 18.30 – CPO “Giulio Onesti”, Roma Incontro stampa Lunedì 19 dicembre, ore 9.15 – CPO “Giulio Onesti”, Roma Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – solo riscaldamento Lunedì 19 dicembre, ore 12.00 – CPO “Giulio Onesti”, Roma Incontro stampa Lunedì 19 dicembre, ore 18.30 – CPO “Giulio Onesti”, Roma Shooting ufficiale atleti e staff Squadra Nazionale (riservato Sky Sport Italia/Getty Images) Martedì 20 dicembre, ore 15.00 – CPO “Giulio Onesti”, Roma Fine raduno
