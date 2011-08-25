PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - RUGBY WORLD CUP &quot;NEW ZEALAND 2011&quot; - 31.08/02.10

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - RUGBY WORLD CUP "NEW ZEALAND 2011" - 31.08/02.10
di Redazione
25/08/2011
[gallery] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE FASE ELIMINATORIA RUGBY WORLD CUP “NUOVA ZELANDA 2011” Roma/Nelson/Auckland/Dunedin 31.08/02.11 Cari colleghi, di seguito inviamo il programma stampa della Squadra Nazionale per il raduno del 28-31 agosto a Roma e per la fase a gironi della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso della manifestazione. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email. Tutti gli orari indicati sono secondo il fuso orario locale. Il fuso orario neozelandese sarà di +10 ore rispetto all’Italia sino al 25 settembre e di +11 dal 25. Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al +39.320.78.77.687 sino a venerdì 2 agosto e, successivamente e per tutta la durata del torneo, al +64.27.50.66.342. nota: Per poter avere accesso al CPO “Giulio Onesti” in occasione delle sedute di allenamento aperte alla stampa nelle giornata di lunedì 29 e martedì 30 agosto, le redazioni sono pregate di inoltrare richiesta all’Ufficio Stampa del CONI all’indirizzo email [email protected] Domenica 28 agosto Roma, Hotel Colony – ore 19.00 Inizio raduno “Rugby World Cup Nuova Zelanda 2011” Lunedì 29 agosto Roma, Hotel Colony – ore 12.00 Incontro stampa – Manager Roma, Centro Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” – ore 17.30 Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv nei primi 15’ Martedì 30 agosto Roma, Hotel Colony – ore 12.00 Incontro stampa – assistenti allenatori a disposizione dei media Roma, Centro Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” – ore 17.30 Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv nei primi 15’ Mercoledì 31 agosto Roma, Salone d’Onore del CONI – ore 12.00 Conferenza stampa presentazione Squadra Nazionale “RWC 2011” Nota: intervengono il Presidente federale, lo staff e gli atleti al completo Roma, Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” - ore 22.00 Partenza della Squadra Nazionale per la Nuova Zelanda (volo EK096) Venerdì 2 settembre Nelson Airport – ore 16.55 Arrivo della Squadra Nazionale in Nuova Zelanda (volo NZ8506) Sabato 3 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.00 Conferenza stampa – intervengono Manager, CT e Capitano Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.30 Incontro stampa – assistenti allenatori e sei giocatori Nelson, Whakatau Marae, ore 15.00 Cerimonia di benvenuto – Squadra Nazionale al completo Domenica 4 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.00 Incontro stampa – assistenti allenatori e sei giocatori Nelson, Cricket Oval Saxton Park, 15.00 Allenamento - aperto al pubblico ed alla stampa Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 18.00 Foto ufficiali RWC 2011 Lunedì 5 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.00 Incontro stampa – assistenti allenatori e sei giocatori Martedì 6 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.00 Incontro stampa – assistenti allenatori e sei giocatori Nelson, Cricket Oval Saxton Park, 15.00 Allenamento - aperto a fotografi ed operatori tv primi 20’ Mercoledì 7 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.00 Incontro stampa – assistenti allenatori e sei giocatori Nelson, Cricket Oval Saxton Park, 15.00 Allenamento - aperto a fotografi ed operatori tv primi 20’ Giovedì 8 settembre Nelson Airport – ore 10.10 Partenza Squadra Nazionale per Auckland(volo NZ8226) Auckland Airport – terminal arrivi nazionali, ore 11.25 Arrivo Squadra Nazionale ad Auckland Auckland Pullman Hotel - Regatta B room, ore 13.00 Incontro stampa – sei giocatori Venerdì 9 settembre Auckland Pullman Hotel - Regatta B room, ore 12.30 Annuncio formazione v Australia – intervengono Manager, CT, un giocatore Auckland Pullman Hotel - Regatta B room, ore 12.45 Zona mista – giocatori nel XV titolare (escluso il Capitano) Auckland - North Harbour Stadium, ore 15.00 Captain’s Run – aperto ai media i primi 20’ Sabato 10 settembre Auckland - Lloyd Elsmore Park, 11.00 Allenamento - aperto a fotografi ed operatori tv primi 20’ Auckland Pullman Hotel - Regatta B room, ore 12.30 Conferenza stampa del Capitano – intervengono il capitano, un giocatore ed un assistente allenatore Domenica 11 settembre Auckland - North Harbour Stadium, ore 15.30 Australia v Italia Lunedì 12 settembre Auckland Pullman Hotel - Regatta B room,ore 9.00 Incontro stampa – sei giocatori Auckland Airport - terminal partenze nazionali, ore 11.35 Partenza Squadra Nazionale per Nelson (volo NZ8387) Nelson Airport, 12.55pm Arrivo Squadra Nazionale a Nelson Martedì 13 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.00 Incontro stampa – assistenti allenatori e sei giocatori Nelson - Cricket Oval Saxton Park, 15.00 Allenamento - aperto a fotografi ed operatori tv primi 20’ Mercoledì 14 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.00 Incontro stampa – assistenti allenatori e sei giocatori Nelson - Cricket Oval Saxton Park, 15.00 Allenamento - aperto a fotografi ed operatori tv primi 20’ Giovedì 15 settembre Nessun incontro stampa Venerdì 16 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.00 Incontro stampa – due giocatori Nelson - Cricket Oval Saxton Park, 15.00 Allenamento - aperto al pubblico ed alla stampa Sabato 17 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.00 Incontro stampa – assistenti allenatori e sei giocatori Domenica 18 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.30 Annuncio formazione v Russia – intervengono Manager, CT, un giocatore Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.40 Zona mista – giocatori nel XV titolare (escluso il Capitano) Nelson - Cricket Oval Saxton Park, 15.00 Allenamento - aperto a fotografi ed operatori tv primi 20’ Lunedì 19 settembre Nelson - Trafalgar Park, ore 11.00 Captain’s Run – aperto ai media i primi 20’ Nelson - Trafalgar Park, ore 12.00 Conferenza stampa del Capitano – intervengono il capitano, un giocatore ed un assistente allenatore Martedì 20 settembre Nelson - Trafalgar Park, 7.30pm Italia v Russia Mercoledì 21 settembre Nelson, Piscina, 11.00 Allenamento - aperto a fotografi ed operatori tv primi 20’ Nelson, Rutherford Hotel Riwaka Room, ore 12.00 Incontro stampa – assistenti allenatori e sei giocatori Giovedì 22 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.00 Incontro stampa – assistenti allenatori e sei giocatori Nelson - Cricket Oval Saxton Park, 15.00 Allenamento - aperto a fotografi ed operatori tv primi 20’ Venerdì 23 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.00 Incontro stampa – sei giocatori Nelson - Cricket Oval Saxton Park, 15.00 Allenamento - aperto al pubblico ed alla stampa Sabato 24 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.00 Incontro stampa – assistenti allenatori e sei giocatori Domenica 25 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.30 Annuncio formazione v Russia – intervengono Manager, CT, un giocatore Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.40 Zona mista – giocatori nel XV titolare (escluso il Capitano) Nelson - Cricket Oval Saxton Park, 15.00 Allenamento - aperto a fotografi ed operatori tv primi 20’ Lunedì 26 settembre Nelson - Trafalgar Park, ore 11.00 Captain’s Run – aperto ai media i primi 20’ Nelson - Trafalgar Park, ore 12.00 Conferenza stampa del Capitano – intervengono il capitano, un giocatore ed un assistente allenatore Martedì 27 settembre Nelson - Trafalgar Park, ore 19.30 Italia v Stati Uniti Mercoledì 28 settembre Nelson Airport, ore 8.50 Partenza Squadra Nazionale per Dunedin (volo NZ8903) Dunedin Airport, ore 10.20 Arrivo Squadra Nazionale a Dunedin Dunedin, Mercure Leisure Lodge – Oast House Room, ore 12.00 Incontro stampa – assistenti allenatori e sei giocatori Giovedì 29 settembre Dunedin, Mercure Leisure Lodge – Oast House Room, ore 12.00 Incontro stampa – sei giocatori Dunedin - Caledonian ground, 15.00 Allenamento - aperto al pubblico ed alla stampa Venerdì 30 settembre Dunedin, Mercure Leisure Lodge – Oast House Room, ore 12.30 Annuncio formazione v Irlanda – intervengono Manager, CT, un giocatore Dunedin, Mercure Leisure Lodge – Oast House Room, ore 12.40 Zona mista – giocatori nel XV titolare (escluso il Capitano) Dunedin - Caledonian ground, 15.00 Allenamento - aperto a fotografi ed operatori tv primi 20’ Sabato 1 ottobre Dunedin, Otago Stadium – ore 11.00 Captain’s Run – aperto ai media i primi 20’ Dunedin, Otago Stadium – ore 12.00 Conferenza stampa del Capitano – intervengono il capitano, un giocatore ed un assistente allenatore Domenica 2 ottobre Dunedin, Otago Stadium – ore 20.30 Irlanda v Italia Contatti utili Andrea Cimbrico Media Manager mob. +39.320.78.77.687 (sino al 2 settembre) mob. NZL +64.27.50.66.342 (dal 2 settembre) Skype: andreacimbrico @ [email protected] HOTEL Roma Hotel Colony Via Monterosi 18, Roma Tel. +39.06.36.30.18.43 www.colonyhotel.it Nelson Rutherford Hotel – a Heritage Hotel Trafalgar Square, Nelson www.rutherfordhotel.co.nz Auckland Pullman Auckland Corner of Princes Street & Waterloo Quadrant, Auckland www.pullmanauckland.co.nz Dunedin Mercure Leisure Lodge 30 Duke Street, Dunedin www.mercureleisurelodge.co.nz CAMPI DI ALLENAMENTO Roma Centro Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” Largo Giulio Onesti, Roma Nelson Cricket Oval Saxton Park Saxton Road Stoke, Nelson Auckland Lloyd Elsmore Park Bell Road, Auckland Dunedin Caledonian Ground Butts Road, Dunedin
