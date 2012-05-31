Â PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TOUR ESTIVO 2012
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Tour estivo 2012 – Argentina/Canada/Stati Uniti Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per il tour estivo 2012 in Argentina, Canada e Stati Uniti. Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso del raduno. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email. Tutti gli orari indicati sono secondo il fuso orario locale se non diversamente specificato (Argentina -5h, Canada -6h, Stati Uniti -7h dall’orario italiano). Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al +39.320.78.77.687. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Giovedì 31 maggio ore 18.00 – Roma, Hotel Excel Monte Mario Inizio raduno ore 19.30 – Roma, Hotel Excel Monte Mario Serata “Mode&Modi” in collaborazione con Glen Grant (per info contattare Andrea Cimbrico) Venerdì 1 giugno ore 11.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Campo 1 Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv - primi 15’ Sabato 2 giugno ore 12.30 – Roma, Hotel Excel Monte Mario Incontro stampa – giocatori e staff su richiesta (contattare Andrea Cimbrico) ore 22.00 – Roma-Fiumicino, Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” Partenza per Buenos Aires – volo AZ680 Domenica 3 giugno ore 6.55 – Buenos Aires, Aeroporto Internazionale “Ministro Pistarini” Arrivo a Buenos Aires ore 19.10 – Buenos Aires, Aeroparque Partenza per San Juan – volo AR2436 ore 21.00 – San Juan, Aeroporto Nazionale Arrivo a San Juan Mercoledì 6 giugno ore 18.00 – San Juan, Alkazar Hotel Incontro stampa – Manager ed assistente allenatore Giovedì 7 giugno ore 9.00 – San Juan Annuncio formazione v Argentina – via comunicato stampa ore 11.45 – San Juan Interviste via Skype (solo media italiani, prenotare con Andrea Cimbrico, max 2 richieste) ore 12.00 – San Juan, Alkazar Hotel Conferenza stampa CT Jacques Brunel/Manager Troiani (differita su federugby.it ore 12.30 – San Juan, Alkazar Hotel Incontro stampa – 3 giocatori titolari a disposizione dei media Venerdì 8 giugno ore 9.30 - San Juan, Estadio Bicentenario Captain’s Run Italia aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – San Juan, Alkazar Hotel Conferenza stampa Capitano Italia (differita su federugby.it) Sabato 9 giugno ore 15.40 – San Juan, Estadio Bicentenario Argentina v Italia Domenica 10 giugno Ore 6.00 – San Juan, Alkazar Hotel Trasferimento a Mendoza – via pullman Ore 10.00 – Mendoza, Aeroporto Internazionale “Governatore Francisco Gabrielli” Partenza per Toronto via Buenos Aires – volo AR2411/AC93 Lunedì 11 giugno Ore 5.40 – Toronto, Aeroporto Internazionale “Pearson” Arrivo a Toronto Martedì 12 giugno ore 9.00 – Toronto, Upper Canada College Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Toronto, Fairmont Royal York Hotel Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori Mercoledì 13 giugno ore 9.00 – Toronto Annuncio formazione v Argentina – via comunicato stampa ore 12.00 – Toronto, Fairmont Royal York Hotel Conferenza stampa CT Jacques Brunel/Manager Troiani (disponibile in differita su federugby.it) Giovedì 14 giugno ore 11.00 – Toronto, BMO Field Captain’s Run Italia aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Toronto Interviste via Skype (solo media italiani, prenotare con Andrea Cimbrico, max 2 richieste) ore 12.15 – Toronto, Fairmont Royal York Hotel Conferenza stampa Capitano Italia e due giocatori titolari (differita su federugby.it) Venerdì 15 giugno ore 19.00 – Toronto, BMO Field Canada v Italia Sabato 16 giugno ore 12.00 – Toronto Interviste via Skype (solo media italiani, prenotare con Andrea Cimbrico, max 2 richieste) Domenica 17 giugno ore 8.30 – Toronto, Aeroporto Internazionale Pearson Partenza per Houston – volo AC8109 ore 10.45 – Houston, Aeroporto Internazionale “George Bush I” Arrivo a Houston Lunedì 18 giugno ore 9.00 – Houston, Amateur Sports Park Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 11.45 – Houston Interviste via Skype (solo media italiani, prenotare con Andrea Cimbrico, max 2 richieste) ore 12.00 – Houston, Hilton Houston Plaza Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori Mercoledì 20 giugno ore 9.00 – Houston Annuncio formazione v Argentina – via comunicato stampa ore 12.00 – Houston, Hilton Houston Plaza Conferenza stampa CT Jacques Brunel/Manager Troiani (differita su federugby.it) Giovedì 21 giugno Ore 11.45 – Houston Interviste via Skype (solo media italiani, prenotare con Andrea Cimbrico, max 2 richieste) ore 12.15 – Houston, Hilton Houston Plaza Incontro stampa, 3 giocatori titolari Venerdì 22 giugno ore 11.00 – Houston, BBVA Compass Stadium Captain’s Run Italia aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Houston, Hilton Houston Plaza Conferenza stampa Capitano Italia (differita su federugby.it) Sabato 23 giugno ore 19.30 – Houston, BBVA Compass Stadium Usa v Italia Domenica 24 giugno ore 7.15 – Houston, Aeroporto Internazionale “George Bush I” Partenza per Roma via Miami – volo UA1131/AZ631 Lunedì 25 giugno ore 8.10 – Roma, Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” Fine raduno CONTATTI UTILI Andrea Cimbrico Media Manager Mob. +39.320.78.77.687 [email protected] Skype: andreacimbrico Excel Hotel “Monte Mario” – Roma Via degli Scolopi 31 00136, Roma Tel. +39.0635.05.80.01 www.excelmontemario.it Alkazar Hotel – San Juan (Argentina) Francisco N. Laprida Este 82 San Juan Tel. +54.264.421.49.65 www.alkazarhotel.com.ar Royal Fairmont York Hotel – Toronto (Canada) 100 Front Street W M5J1E3 Toronto, Ontario Tel. +1.866.540.44.89 www.fairmont.com/royalyork Hilton Houston Plaza – Houston (Stati Uniti, Texas) 6633 Travis Street Houston 77030, Texas +1.713.313.4000 www.hilton.com
