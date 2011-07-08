Loading...

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - VILLABASSA - 11/15 LUGLIO 2011

Redazione Avatar

di Redazione

08/07/2011

[gallery] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE VILLABASSA 11/15 LUGLIO Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la seconda settimana di preparazione estiva a Villabassa (Bolzano), dall’11 al 15 luglio, in vista della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. Gli orari indicati nel presente programma stampa - tutti secondo il fuso orario locale se non diversamente specificato - sono soggetti a variazioni che verranno comunicate tramite email dall’Ufficio Stampa. Per ogni ulteriore comunicazione si prega di contattare il Media Manager della Nazionale Andrea Cimbrico. Lunedì 11 luglio, ore 12.00 – Villabassa, Hotel Adler Inizio raduno Lunedì 11 luglio, ore 18.30 – Villabassa, Campo Comunale Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv Martedì 12 luglio, ore 12.00 – Villabassa, Hotel Adler Incontro stampa – atleti e membri staff a disposizione dei media Mercoledì 13 luglio, ore 12.00 – Villabassa, Hotel Adler Foto ufficiali “Rugby World Cup 2011” – riservato Getty Images Mercoledì 13 luglio, ore 18.00 – Villabassa, Campo Comunale Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv Giovedì 14 luglio, ore 12.30 – Villabassa, Hotel Adler Incontro stampa – atleti e membri staff a disposizione dei media Venerdì 15 luglio, ore 13.00 – Villabassa, Hotel Adler Fine raduno – parte II
