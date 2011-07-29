PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - VILLABASSA, 31 LUGLIO/5 AGOSTO
di Redazione
29/07/2011
[gallery] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Raduno estivo 2011 – preparazione Rugby World Cup Villabassa - 31 luglio/5 agosto Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la quarta settimana di preparazione estiva a Villabassa (Bolzano) in vista della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. Gli orari indicati nel presente programma stampa - tutti secondo il fuso orario locale se non diversamente specificato - sono soggetti a variazioni che verranno comunicate tramite email dall’Ufficio Stampa. Per ogni ulteriore comunicazione si prega di contattare il Media Manager della Nazionale Andrea Cimbrico. Domenica 31 luglio, ore 19.00 – Villabassa, Hotel Adler Inizio raduno Lunedì 1 agosto, ore 17.30 – Villabassa, Campo Comunale Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv Martedì 2 agosto, ore 12.30 – Villabassa, Hotel Adler Incontro stampa – atleti e membri staff a disposizione dei media Martedì 2 agosto, ore 17.30 – Villabassa, Campo Comunale Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv Giovedì 4 agosto, ore 12.30 – Villabassa, Hotel Adler Incontro stampa – atleti e membri staff a disposizione dei media Giovedì 4 agosto, ore 17.30 – Villabassa, Campo Comunale Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv Venerdì 5 agosto, ore 12.00 – Villabassa, Hotel Adler Fine raduno CONTATTI UTILI Andrea Cimbrico Media Manager Mob. +39.320.78.77.687 [email protected] Hotel Adler - Villabassa Piazza Von Kurz, 3 39039 Villabassa - Niederdorf (Bolzano) tel. +39.0474.745.128 www.hoteladler.com
Redazione