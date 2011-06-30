Home Senza categoria PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - VILLABASSA - 3/8 LUGLIO 2011

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - VILLABASSA - 3/8 LUGLIO 2011

di Redazione 30/06/2011

[gallery] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Raduno estivo 2011 – preparazione Rugby World Cup Villabassa (BZ) - I settimana - 3/8 luglio 2011 Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la prima settimana di preparazione estiva a Villabassa (Bolzano) in vista della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. Gli orari indicati nel presente programma stampa - tutti secondo il fuso orario locale se non diversamente specificato - sono soggetti a variazioni che verranno comunicate tramite email dall’Ufficio Stampa. Per ogni ulteriore comunicazione si prega di contattare il Media Manager della Nazionale Andrea Cimbrico. PROGRAMMA STAMPA Domenica 3 luglio, ore 18.00 – Villabassa, Hotel Adler Inizio raduno Lunedì 4 luglio, ore 12.00 – Villabassa, Hotel Adler Incontro stampa – atleti e membri staff a disposizione dei media Lunedì 4 luglio, ore 18.30 – Villabassa Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv Martedì 5 luglio, ore 12.00 – Villabassa, Hotel Adler Incontro stampa – atleti e membri staff a disposizione dei media Mercoledì 6 luglio, ore 12.00 – Villabassa, Hotel Adler Foto ufficiali “Rugby World Cup 2011” – riservato Getty Images Giovedì 7 luglio, ore 9.00 – Villabassa Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv Giovedì 7 luglio, ore 12.30 – Villabassa, Hotel Adler Incontro stampa – atleti e membri staff a disposizione dei media Venerdì 8 luglio Fine raduno – settimana I

