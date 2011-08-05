PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - VILLABASSA/CESENA/EDINBURGO 7-21 AGOSTO
di Redazione
05/08/2011
[gallery] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Raduno estivo 2011 – preparazione Rugby World Cup V/VI settimana – Italia v Giappone; Scozia v Italia Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la quinta e sesta settimana di preparazione estiva a Villabassa (Bolzano), per il Cariparma Test Match contro il Giappone di sabato 13 agosto allo Stadio “Dino Manuzzi” di Cesena ed il test-match di sabato 20 agosto al Murrayfield Stadium di Edinburgo contro la Scozia. Gli orari indicati nel presente programma stampa - tutti secondo il fuso orario locale se non diversamente specificato - sono soggetti a variazioni che verranno comunicate tramite email dall’Ufficio Stampa. Per ogni ulteriore comunicazione si prega di contattare il Media Manager della Nazionale Andrea Cimbrico. Domenica 7 agosto, ore 19.00 – Villabassa, Hotel Adler Inizio raduno Lunedì 8 agosto, ore 12.30 – Villabassa, Hotel Adler Incontro stampa – assistenti allenatori a disposizione dei media Lunedì 8 agosto, ore 17.30 – Villabassa, Campo Comunale Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv Martedì 9 agosto, ore 12.30 – Villabassa, Hotel Adler Incontro stampa – due atleti a disposizione dei media Martedì 9 agosto, ore 17.30 – Villabassa, Campo Comunale Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv Mercoledì 10 agosto nessun incontro stampa Giovedì 11 agosto, ore 12.00 – via comunicato stampa Annuncio formazione v Giappone Giovedì 11 agosto, ore 13.30 – Villabassa, Hotel Adler Partenza Squadra Nazionale per Cesena Giovedì 11 agosto, ore 17.30 c.a. – Cesena, Hotel Casali Arrivo Squadra Nazionale a Cesena – due giocatori titolari a disposizione della stampa per brevi interviste Venerdì 12 agosto, ore 12.30 – Cesena, Stadio “Dino Manuzzi” Conferenza stampa Italia – Manager, CT, Capitano Venerdì 12 agosto, ore 18.00 – Cesena, Stadio “Dino Manuzzi” Captain’s Run Italia – aperto a fotografi ed operatori tv per la durata del riscaldamento nota: fotografi ed operatori tv sono pregati di prendere posto sul terreno di gioco a partire dalle ore 17.45 Sabato 13 agosto, ore 20.45 – Cesena, Stadio “Dino Manuzzi” Cariparma Test Match Italia v Giappone Domenica 14 agosto Giornata di recupero - nessun incontro stampa Lunedì 15 agosto, ore 12.30 – Cesena, Hotel Casali Incontro stampa – assistenti allenatori a disposizione dei media Lunedì 15 agosto, ore 17.30 – Cesena, Cesena RC Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv Martedì 16 agosto, ore 12.30 – Cesena, Hotel Casali Incontro stampa – due atleti a disposizione dei media Martedì 16 agosto, ore 17.30 – Cesena, Cesena RC Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv Mercoledì 17 agosto nessun incontro stampa Giovedì 18 agosto, ore 8.30 Trasferimento Squadra Nazionale a Malpensa e volo per Edinburgo (volo EZY2685 h. 12.00) Giovedì 18 agosto, ore 11.30 – via comunicato stampa Annuncio formazione v Scozia Giovedì 18 agosto, ore 13.30 – Edinburgh International Airport Arrivo Squadra Nazionale ad Edinburgo Giovedì 18 agosto, ore 14.30 c.a. – Edinburgh, Marriott Hotel Due giocatori titolari a disposizione della stampa per brevi interviste Venerdì 19 agosto, ore 10.00 – Edinburgo, Fettes College Captain’s Run Italia – aperto a fotografi ed operatori tv per la durata del riscaldamento nota: fotografi ed operatori tv sono pregati di prendere posto sul terreno di gioco a partire dalle ore 9.45 Venerdì 19 agosto, ore 12.30 – Edinburgo, Marriott Hotel Conferenza stampa Italia – Manager, CT, Capitano Sabato 20 agosto, ore 17.00 – Edinburgo, Murrayfield Stadium Scozia v Italia Sabato 21 agosto Fine raduno CONTATTI UTILI Andrea Cimbrico Media Manager Mob. +39.320.78.77.687 [email protected] Alberghi Hotel Adler - Villabassa Piazza Von Kurz, 3 39039 Villabassa - Niederdorf (Bolzano) tel. +39.0474.745.128 www.hoteladler.com Hotel Casali - Cesena Via Benedetto Croce, 81 47023, Cesena Tel. +39.0547.22.745 www.hotelcasalicesena.com Marriott Hotel - Edinburgo 111 Glasgow Road, Edinburgo EH12 8NF Tel. +44.131.334.919.1 Fax +44.131.316.450.8 www.marriott.com Campi di allenamento Villabassa Campo Comunale Via Rienza www.niederdorf.eu Cesena Cesena Rugby Club Via Montefiore 1087 47521, Cesena Tel. +39.0547.38.34.44 www.cesenarugby.it Edinburgo Fettes College East Fettes Avenue Edinburgh EH4 1QZ, UK Tel. +44.131.332.2281 www.fettes.com
Redazione