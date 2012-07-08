PROGRAMMA STAMPA ZEBRE RUGBY, 9-15 LUGLIO 2012
di Redazione
08/07/2012
PROGRAMMA STAMPA ZEBRE RUGBY Parma, 9-15 luglio 2012 Cari colleghi, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la prima settimana di allenamento sul campo della stagione. Il vostro contatto in loco sarà Katia Spadini (mob. +393283648632), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687, [email protected]) o Katia Spadini. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Lunedì 9 luglio, ore 17.00 – Parma, impianti sportivi di Moletolo Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ Martedì 10 luglio, ore 10.45 – Parma, Campus Sport Center Allenatori (Alessandro Troncon, Vincenzo Troiani, Massimo Zaghini) a disposizione dei media Mercoledì 11 luglio, ore 10.45 – Parma, Campus Sport Center Tre giocatori (Filippo Ferrarini, Flavio Tripodi, Andrea Manici) a disposizione dei media Giovedì 12 luglio – Venerdì 13 luglio Nessun incontro stampa Sabato 14 - domenica 15 luglio Riposo
