di Redazione 05/06/2013

ITALIA U20, PORTOGALLO BATTUTO 59-13: DOMENICA FINALE-PROMOZIONE

GUIDI: “CRESCIUTI GARA DOPO GARA, ORA FINIAMO QUEL CHE ABBIAMO INIZIATO”

Temuco (Cile) – Un tempo è più che sufficiente all’Italia U20 di Gianluca Guidi per chiudere a punteggio pieno in vetta alla Pool A del Mondiale

“B” di categoria di Temuco: non abbastanza solido il Portogallo per gli Azzurrini, che schierano dal primo minuto parecchi volti nuovi rispetto

alle due prime gare della rassegna iridata vinte 33-7 contro la Namibia e 50-6 contro il Cile padrone di casa.

In palio ci sono posti da titolare nella Finale di domenica 9 giugno (17 locali, 23 in Italia, diretta streaming su temucotv.com) già conquistata

quattro giorni fa, i ragazzi mandati in campo da Guidi lo sanno e partono tenendo il piede sul gas.

Superiore in mischia e nell’uno contro uno, l’Italia U20 confeziona la vittoria sin dal primo quarto di gara, quando i lusitani sono ancora

presenti e freschi fisicamente: la meta di Salvetti al nono minuto, dopo una efficace percussione, porta subito gli Azzurrini in vantaggio ed anche

nei minuti che seguono, quando il Portogallo prova a reagire, l’impressione non è mai quella che possa realmente impensierire gli italiani.

Al diciottesimo Marques accorcia dalla piazzola, 3-7, ma è l’unico sussulto portoghese del primo tempo e pochi minuti dopo, pur in quattordici per

un giallo, l’Italia chiude la partita con l’uno-due dell’esordiente mediano di mischia Azzolini. L’approccio non cambia e la squadra di Guidi

insiste ad attaccare: prima del fischio finale arrivano altre due mete con Buscema e Padovani che mandano l’Italia al riposo in vantaggio per 35-3.

Più equilibrata la ripresa, dove dopo un avvio di marca azzurra – coast to coast di Padovani su pallone di recupero al secondo minuto –

l’Italia abbassa il ritmo, Guidi da spazio alla panchina ed il Portogallo riesce ad andare due volte in meta, mentre gli Azzurrini consolidano a

loro volta il vantaggio con altre due marcature.

Finisce 59-13 ed all’Italia non resta che attendere l’esito di Canada – Uruguay di questa sera per conoscere il nome dell’avversario da

affrontare domenica pomeriggio nella Finale che vale la promozione nel Junior World Championship 2014.

“Sono soddisfatto della prestazione della squadra, abbiamo mantenuto una buona concentrazione anche quando il risultato era pienamente acquisito.

E’ vero che le due mete subite sono arrivate da errori piuttosto marchiani, che non possiamo assolutamente permetterci, ma sfrutteremo queste

situazioni per preparare al meglio la finale per la promozione. Vincere questo Mondiale e tornare nell’elite del rugby giovanile è l’obiettivo

per il quale siamo venuti in Cile ed adesso dobbiamo portarlo a termine” ha dichiarato a fine partita coach Gianluca Guidi.

Temuco, Estadio Municipal – mercoledì 5 giugno 2013

Junior World Rugby Trophy – Pool A, III giornata

Portogallo v Italia 13-59

Marcatori: p.t. 9’ m. Salvetti tr. Padovani (0-7); 18’ cp. Marques (3-7); 25’ m. Azzolini tr. Padovani (3-14); 31’ m. Azzolini tr. Padovani

(3-21); 36’ m. Buscema tr. Padovani (3-28); 40’ m. Padovani tr. Padovani (3-35); s.t. 2’ m. Padovani (3-40); 12’ m. Afonso (40-8); 23’ m.

Boni tr. Padovani (47-8); 27’ m. Riedo (52-8); 20’ m. Esposito tr. Padovani (59-8); 34’ m. Cabaco (59-13)

Portogallo: Marques (cap); Afonso, Moura, Silva, Cardoso; Guedes, Queiros; Mendes, Matalonga, Vassalo; dos Santos, D’Orey; Corte-Real, Conde,

Moreira

all. Rocha

Italia: Buscema; Odiete (14’ st. Odiete), Bettin, Boni, Guarducci; Padovani (7’ st. Campagnaro), Azzolini; Marazzi, Salvetti (cap, 11’ st.

Vian), Trotta; Riedo, Negri (18’ st. Iovenitti); Biancotti (24’ st. Andreotti), Panico (1’ st. Conti), Traore (24’ st. Scarsini)

all. Guidi

