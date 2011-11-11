PRONTA LA SQUADRA DA OPPORRE AL BAYONNE
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 35 del 11.11.2011 FEMI-CZ VEA RRD: PRONTA LA SQUADRA DA OPPORRE AL BAYONNE Domani al Battaglini inizia la nuova avventura della Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta in Amlin Challenge Cup. Alle 15,00 l'avversario da affrontare sarà di quelli tosti, un Bayonne ricco di stelle e costruito per fare strada sia in campionato che in coppa. La presenza di tanti campioni nelle fila basche sarà da stimolo ai rossoblu per fare una grande prestazione. Pubblico e dirigenti si aspettano una prova di carattere. Il compito di migliorare la qualità e l'intensità del gioco partendo dai progressi visti contro la Lazio, viene affidato da Polla Roux a questi quindici giocatori: Basson; Pace, Van Niekerk, Pedrazzi, Bacchetti; Bustos, Wilson; Barry, Cristiano, Persico; Montauriol, Reato; Ceglie, Mahoney (cap.), Lombardi. A disposizione: Giazzon, Marsh, Ravalle, Tumiati, Lubian E., Zanirato Michele, Duca, Lubian L. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
