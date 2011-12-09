Home Senza categoria PRONTE LE SQUADRE PER LA SFIDA DEL BATTAGLINI

PRONTE LE SQUADRE PER LA SFIDA DEL BATTAGLINI

di Redazione 09/12/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 50 del 9.12.2011 AMLIN CHALLENGE CUP: PRONTE LE SQUADRE PER LA SFIDA DEL BATTAGLINI Riprende l'avventura in coppa della Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta che si appresta ad una doppia sfida con i francesi del Bordeaux-Bègles. Gli scontri con squadre del top 14 francese sono sempre problematici per le squadre italiane, ma la crescita di tutta la squadra, riscontrata nell'ultimo mese, fa sperare di assistere ad un match interessante nel quale la squadra rossoblu farà di tutto per dimostrare di saper stare in campo con testa a cuore. Tutti si aspettano una giornata di grande sport ed il pubblico non mancherà di stare vicino ai Bersaglieri anche nel terzo tempo alla Club House dove sarà aperta la mostra di 80 pannelli fotografici dedicati al rugby. Queste le formazioni che domani alle 15,00 si affronteranno al Battaglini nel 3° turno di Amlin Challeng Cup: Femi-CZ VEA Rovigo Delta: S. Basson; R. Pavan, R. Pedrazzi, J. Van Niekerk, L. Lubian; G. Bustos, M. Zanirato; H. Scholtz, F. Cristiano, A. Persico; T. Reato, D. Tumiati; O. Lombardi, L. Mahoney [cap.], L. Marsh. a disposizione: D. Giazzon, N. Quaglio, G. Boccalon, M. Barion, M. Wilson, E. Lubian, D. Duca, C. Bovolenta. Bordeaux-Bègles: C. Lopez; V. Lilo, J. Rey, M. Denetre, L. Ferreres [cap.]; N. Sanchez, J. Seron; H. Chalmers, L. Madaule, C. Ternisien; F. Tisseau, C. Treloar; P. Toetu, F. Rofes, L. DelBoulbes a disposizione: B. Bethery, F. Labbe, R. Davies, A. Chauveau, D. Leo, M. Saubusse, T. Brana, A. Mailei Arbitro: Leighton Hodges (Galles). Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

