PRONTI ALLA SFIDA CON IL PRATO

di Redazione 22/12/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 56 del 22.12.2011 FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA: PRONTI ALLA SFIDA CON IL PRATO Venerdì 23, alle 18, contro I Cavalieri Prato la Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta è chiamata a confermare i progressi visti nelle ultime gare. Sulla strada dei Bersaglieri si presenta una formazione ben costruita e con tanta voglia di vincere al Battaglini. I Rossoblu dovranno esprimersi al meglio per aver ragione degli avversari. Questo il quindici che Polla Roux schiererà dall'inizio: Basson; Pedrazzi, Pace, Van Niekerk, Pavan; Duca, Zanirato; Scholtz, Cristiano, Persico; Reato, Tumiati; Ceglie, Mahoney (cap.), Quaglio. A disposizione: Giazzon, Lombardi, Boccalon, Barion, Wilson, Lubian E., Bustos, Lubian L.. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

