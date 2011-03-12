PRONTI I QUINDICI PER IL GRAN DUCATO PARMA
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 79 del 11.03.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: PRONTI I QUINDICI PER IL GRAN DUCATO PARMA Domenica alle ore 15, allo stadio Battaglini di Rovigo, arbitro De Santis, riprende, contro il Gran Ducato Parma, la corsa ai play off. I rossoblu sono concentrati su un incontro che deve servire da trampolino di lancio per la volata finale. Polla Roux ha deciso di schierare la seguente formazione: 15 - Stefan Basson; 14 - Marko Stanojevic, 13 - Samuele Pace, 12 - Joe Van Niekerk, 11 - Andrea Bacchetti; 10 - German Bustos (Cap.), 9 - Michele Zanirato; 8 - Josè Augustin Guzman, 7 - Edoardo Lubian, 6 - Aaron Persico; 5 - Jean-François Montauriol, 4 - Tommaso Reato; 3 - Giovanni Boccalon, 2 - Luke Mahoney, 1 - Luigi Milani. A Disposizione: Giuseppe Dattola, Flavio Damiano, Vittorio Golfetti, Matteo Foschi, Younes Anouer, Alberto Zorzi, Francesco Zarattini, Davide Duca. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
