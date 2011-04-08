Home Senza categoria PRONTI I ROSSOBLU PER UNA SFIDA DAL SAPORE ANTICO

PRONTI I ROSSOBLU PER UNA SFIDA DAL SAPORE ANTICO

di Redazione 08/04/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 89 del 08.04.2011 ROVIGO - L'AQUILA : PRONTI I ROSSOBLU PER UNA SFIDA DAL SAPORE ANTICO Rovigo - Stadio Battaglini - sabato 9 aprile ore 16 Nella sesta giornata del girone di ritorno del Campionato di Eccellenza la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, dopo la buona prova di domenica scorsa a Padova, è chiamata ad una riconferma sul campo di casa contro la storica avversaria L'AQUILA RUGBY 1936. Contro il Petrarca i rossoblu hanno messo in mostra un gioco, a volte, irresistibile. Sabato, contro L'Aquila, devono confermare quanto di buono espresso e, in una giornata che si preannuncia, meteorologicamente, particolarmente calda, avranno l'occasione di verificare anche la condizione fisica. L'Aquila è squadra di grande orgoglio e domani, accompagnata anche dai propri sostenitori, in un palcoscenico che l'ha vista grande protagonista, farà di tutto per dimostrare di essere ancora in grado di volare alto. Con l'obbiettivo di disputare una grande partita, con il piede schiacciato sull'acceleratore e la testa rivolta al rigore tattico ed alla disciplina nei punti d'incontro, Polla Roux ha convocato i seguenti giocatori: Basson; Stanojevic, Pace, Pedrazzi, Zorzi; Bustos, Legora; Guzman, Lubian, Barion; Montauriol, Reato; Ravalle, Mahoney (cap.), Boccalon. A disposizione: Quaglio, Milani, Golfetti, Tumiati, Foschi, Zarattini, Calanchini , De Gaspari. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

