pronto il progetto per il nuovo stadio

04/07/2012
[gallery] E' stata ufficialmente presentata ieri nel tardo pomeriggio presso la Sala degli Specchi del Comune di Frascati la newco Rugby Città di Frascati Ssd. A fare gli onori di casa c'erano il sindaco Stefano Di Tommaso e per la società tuscolana il neo presidente Antonio Colleluori e l'amministratore delegato Emanuela Musetti, mentre per la Federugby, a causa di un piccolo intervento, non ha potuto presenziare il presidente Dondi che ha dovuto delegare il consigliere Pierluigi Bernabò. Tante le novità racchiuse all'interno dell'incontro di ieri: innanzitutto la nascita della nuova società col vecchio nome Mini Rugby Frascati che va in archivio. Poi il nuovo organigramma con il neo presidente Colleluori, il vice Giorgio Rubini, l'ad Musetti e i componenti del consiglio direttivo Cristiano Costanzo e Giuseppe Biazzo. Infine, la “sorpresa” più gradita, vale a dire il progetto sulla struttura. «Lo scorso 28 giugno il Consiglio comunale ha approvato le nostre idee sullo stadio – conferma Colleluori – e questa è stata una gradita sorpresa che non può che darci ulteriore entusiasmo. In questa sede volevamo ufficializzare la nascita della newco che rappresenta un primo passaggio per il nostro progetto. Il nuovo impianto, poi, darà nuove opportunità di lavoro e potrà fare del nostro centro un polo di aggregazione estremamente importante. I tempi? Contiamo di cantierare entro il prossimo anno, mentre l'investimento complessivo è stimato nell'ordine degli 8-10 milioni di euro». «Riuscire a “catturare” Antonio Colleluori è stato un colpo grosso – dice con orgoglio l'ex presidente e attuale ad Emanuela Musetti -. Spero che si possa proseguire il grande lavoro fatto in questi anni sul nostro vivaio e in questo senso la struttura è un punto fondamentale per crescere». Per il sindaco Di Tommaso «ci saranno luoghi e momenti per discutere più approfonditamente dell'idea dello stadio, ma il voto del Consiglio è la testimonianza del ruolo sociale estremamente importante che per noi svolge il rugby nella nostra città». Il consigliere Bernabò, che ha consegnato una targa “beneaugurante” al presidente Colleluori (nella foto, ndr), ha sottolineato l'importanza del «sostegno delle istituzioni per il nuovo Rugby Città di Frascati e l'entusiasmo della stessa società». -- Area comunicazione Asd Frascati Mini Rugby www.minirugbyfrascati.it www.facebook.com/pages/Frascati-Mini-Rugby-2001 Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
