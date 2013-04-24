Loading...

PUBBLICATO IL BANDO DI CONCORSO 2013 PER LE FFOO

Redazione Avatar

di Redazione

24/04/2013

TITOLO
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*

* **PUBBLICATO IL BANDO DI CONCORSO 2013 PER IL G.S. FIAMME ORO*

*Roma* – È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 23 aprile 2013, il *bando
di concorso pubblico riservato agli atleti da assegnare ai Gruppi sportivi
Fiamme Oro*, indetto con decreto ministeriale del 16 aprile 2013.

Oltre alle altre discipline che fanno parte del Gruppo Sportivo della
Polizia di Stato, per le quali sono previsti un totale di 27 atleti, per
quanto riguarda la *sezione del Rugby *sono stati riservati *5 posti*, così
suddivisi:

*1 pilone destro*

*1 pilone sinistro*

*1 terza centro, numero 8*

*1 seconda linea*

*1 utility back*

Per chi fosse interessato a partecipare al concorso, tutti i *dettagli* possono
essere visionati all’indirizzo *http://www.poliziadistato.it/articolo/28905/
*, dal quale possono essere scaricati sia il bando che il modulo della
domanda.

Si ricorda che le domande vanno presentate *entro e non oltre il 23 maggio
2013 presso la questura della provincia di residenza*.

*Roma, 24 aprile 2013*

*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*

--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

