PUBBLICATO IL NUOVO STATUTO FEDERALE
di Redazione
12/07/2012
PUBBLICATO IL NUOVO STATUTO FEDERALE Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che sul sito internet ufficiale www.federugby.it, nella sezione Documenti Federali, è disponibile il nuovo statuto federale redatto dal Commissario ad Acta Prof. Avv. Giulio Napolitano ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 198 del 21.06.12
