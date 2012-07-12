Loading...

PUBBLICATO IL NUOVO STATUTO FEDERALE

12/07/2012

PUBBLICATO IL NUOVO STATUTO FEDERALE Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che sul sito internet ufficiale www.federugby.it, nella sezione Documenti Federali, è disponibile il nuovo statuto federale redatto dal Commissario ad Acta Prof. Avv. Giulio Napolitano ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 198 del 21.06.12
