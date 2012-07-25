PUBBLICAZIONE CALENDARIO CAMPIONATO ECCELLENZA 2012/13
di Redazione
25/07/2012
PUBBLICAZIONE CALENDARIO CAMPIONATO ECCELLENZA 2012/13 Cari colleghi, la presente per informarVi che la Federazione Italiana Rugby pubblicherà il calendario del Campionato Italiano d’Eccellenza 2012/2013 nella giornata di lunedì 30 luglio. Il calendario verrà inviato tramite comunicato stampa e contestualmente pubblicato sul sito internet federale, www.federugby.it L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Redazione