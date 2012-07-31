PUBBLICAZIONI CALENDARI NAZIONALI 2012/13
di Redazione
31/07/2012
PUBBLICAZIONI CALENDARI NAZIONALI 2012/13 Cari colleghi, la presente per informarvi che, nel corso della settimana corrente, la pubblicazione dei calendari dei Campionati Nazionali per la Stagione Sportiva 2012/13 osserverà la seguente programmazione: Mercoledì 1 agosto – Calendario Trofeo Eccellenza Giovedì 2 agosto – Calendario Campionato Italiano di Serie A Venerdì 3 agosto – Calendario Campionato Italiano di Serie B Tutti i calendari verranno inviati alla presente mailing list in formato .pdf e saranno disponibili contestualmente sul sito internet federale www.federugby.it L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
