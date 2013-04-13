QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA PER LE FIAMME CHE BATTONO IL ROVIGO 15 A 6 (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO)
di Redazione
13/04/2013
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 100_12-13 - XIX GIORNATA ECCELLENZA FFOO V ROVIGO (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO).pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*XIX GIORNATA DI ECCELLENZA*
*QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA PER LE FIAMME:*
*BATTUTO IL ROVIGO 15 A 6*
* *
*PRESUTTI: “Oggi abbiamo superato il nostro esame di maturità a pieni voti,
battendo una squadra sulla carta più forte di noi e con una lunga
tradizione”.*
* *
*IL COMMENTO*
ROMA – In un match combattuto e duro le Fiamme passano l’esame Rovigo e
conquistano la quarta vittoria consecutiva. Il XV della Polizia di Stato ha
messo in campo una prestazione maiuscola, comandando il gioco per tutto
l’arco degli ottanta minuti, mostrando di aver acquisito una mentalità
vincente, adatta al massimo campionato italiano. Oggi, anche se la
matematica non la condanna ancora, Rovigo ha forse dato l’addio ai playoff
e le Fiamme hanno consolidato il settimo posto salendo a 41 punti,
incrementando il vantaggio su Lazio e San Donà, entrambe sconfitte nei
rispettivi impegni in trasferta.
I ragazzi di coach Presutti hanno mantenuto le redini del gioco per tutto
il match, concedendo poco o nulla ai “Bersaglieri”, letteralmente
surclassati nei raggruppamenti.
Da segnalare la costanza di rendimento del mediano di mischia delle Fiamme,
Nicola Benetti, oggi autore di tutti i punti dei Cremisi e “man of the
match”.
“Oggi – ha detto coach Presutti – eravamo chiamati ad una prova di maturità
e l’abbiamo superata a pieni voti, dimostrando a tutti di meritare
l’Eccellenza. Avevo detto che, nel corso della stagione, ci saremmo potuti
levare qualche sfizio e la vittoria contro il Rovigo è uno di questi.
Abbiamo 41 punti in classifica e sfido chiunque a dire chi, ad inizio
stagione, l’avrebbe mai pronosticato”.
Nel prossimo impegno, sabato 20 aprile, il XV cremisi andrà a far visita ai
Crociati Parma.
*LA CRONACA*
I primi lampi del match sono delle Fiamme, con Nicola Benetti che tenta due
drop che non vanno a segno. Ma per il mediano delle Fiamme, l’appuntamento
con i punti è solo rimandato di poco, infatti, al 18’, quasi da centrocampo
fa 3 a 0 dalla piazzola. La risposta dei rossoblu si fa attendere, ma
arriva al 24’, quando Basson centra i pali e riporta lo score in parità: 3
a 3. Il duello Benetti-Basson (rispettivamente secondo e primo nella
classifica marcatori dell’Eccellenza) dalla piazzola continua e il numero 9
delle Fiamme mette a segno altri tre punti al 33’: 6 a 3. Benetti ha ancora
l’occasione per incrementare lo score, ma un minuto dopo fallisce
l’occasione calciando da posizione difficile. Il punteggio resta invariato
fino alla fine della prima frazione di gioco che si chiude sul 6 a 3, con i
padroni di casa padroni del campo.
Anche la seconda frazione di gioco vede i padroni di casa mantenere saldo
nelle mani il pallino del gioco, confermando la supremazia territoriale e
nei raggruppamenti. Al 46’ il solito Benetti calcia di nuovo tra i pali e
porta le Fiamme in vantaggi 9 a 3. Pochi minuti dopo il numero nove cremisi
è autore di un’impetuosa ripartenza, serve il pallone a Roberto Mariani che
attraversa tutta la metà campo dei Bersaglieri e viene fermato a pochi
centimetri dalla meta, all’altezza della bandiera. Inizia la girandola
delle sostituzioni con coach Presutti che sostituisce in blocco tutta la
prima linea, provata da un match durissimo. Al 57’ Basson, dopo aver
fallito un calcio dalla propria metà campo cogliendo la traversa, si rifà e
aggiunge altri tre punti allo score dei veneti: 9 a 6. Gli ultimi minuti
vedono ancora i padroni di casa dominare il campo, ma senza segnare altri
punti, che comunque arrivano al 75’ e al 78’ sempre dal piede di Nicola
Benetti. Il match si chiude sul 15 a 6 per le Fiamme: quattro punti che
consolidano il settimo posto in classifica.
*IL TABELLINO*
*Roma – Caserma “S. Gelsomini”*
*Campionato Eccellenza XIX giornata*
*FIAMME ORO RUGBY VS RUGBY ROVIGO DELTA 15 - 6 (pt 6-3 )*
*
**Marcatori*: 18’ cp Benetti (3-0); 24’ cp Basson (3-3); 33’ cp Benetti
(6-3); 46’ cp Benetti (9-3); 57’ cp Basson (9-6); 75’ cp Benetti (12-6);
78’ cp Benetti (15-6)
*Fiamme Oro* *Rugby*: Mariani (59’ Boarato), Valcastelli, Sapuppo (27’ De
Gaspari), Massaro, Andreucci (72’ Marinaro), Canna, Benetti, Balsemin (32’
Cerasoli), Vedrani, Zitelli, Cazzola (63’ Mammana), Sutto, Duca (57’
Suaria), Cerqua (57’ Vicerè), Cocivera (57’ Di Stefano)
All: Pasquale Presutti
*Rugby Rovigo Delta*: Basson, Zorzi (68’ Wilson), Menon, Van Niekerk,
Bacchetti, Duca (53’ Lenarduzzi), Calabrese (45’ Zanirato), De Marchi,
Folla, Luabian (53’ Persico), Tumiati (17’ Maran – 66’ Anouer), Jones,
Lombardi, Mahoney, Quaglio (68’ Gatto)
A disp: Datola
All: Paul Roux
*Arbitro*: Damasco (Arezzo)
*g.d.l.*: Salvi (L’Aquila) e Ranalli (Sulmona)
*Quarto uomo*: Masetti (Roma)
*Man of the Match*: Nicola Benetti (FFOO)
*Calciatori*: Benetti (cp 5/6 – drop 0/2); Basson (1/ 3);
*Note*: spettatori 800 ca, giornata soleggiata, temperatura 23°
*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro 4 – Rovigo 0
*
Roma, 12 aprile 2013*
* *
*Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*XIX GIORNATA DI ECCELLENZA*
*QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA PER LE FIAMME:*
*BATTUTO IL ROVIGO 15 A 6*
* *
*PRESUTTI: “Oggi abbiamo superato il nostro esame di maturità a pieni voti,
battendo una squadra sulla carta più forte di noi e con una lunga
tradizione”.*
* *
*IL COMMENTO*
ROMA – In un match combattuto e duro le Fiamme passano l’esame Rovigo e
conquistano la quarta vittoria consecutiva. Il XV della Polizia di Stato ha
messo in campo una prestazione maiuscola, comandando il gioco per tutto
l’arco degli ottanta minuti, mostrando di aver acquisito una mentalità
vincente, adatta al massimo campionato italiano. Oggi, anche se la
matematica non la condanna ancora, Rovigo ha forse dato l’addio ai playoff
e le Fiamme hanno consolidato il settimo posto salendo a 41 punti,
incrementando il vantaggio su Lazio e San Donà, entrambe sconfitte nei
rispettivi impegni in trasferta.
I ragazzi di coach Presutti hanno mantenuto le redini del gioco per tutto
il match, concedendo poco o nulla ai “Bersaglieri”, letteralmente
surclassati nei raggruppamenti.
Da segnalare la costanza di rendimento del mediano di mischia delle Fiamme,
Nicola Benetti, oggi autore di tutti i punti dei Cremisi e “man of the
match”.
“Oggi – ha detto coach Presutti – eravamo chiamati ad una prova di maturità
e l’abbiamo superata a pieni voti, dimostrando a tutti di meritare
l’Eccellenza. Avevo detto che, nel corso della stagione, ci saremmo potuti
levare qualche sfizio e la vittoria contro il Rovigo è uno di questi.
Abbiamo 41 punti in classifica e sfido chiunque a dire chi, ad inizio
stagione, l’avrebbe mai pronosticato”.
Nel prossimo impegno, sabato 20 aprile, il XV cremisi andrà a far visita ai
Crociati Parma.
*LA CRONACA*
I primi lampi del match sono delle Fiamme, con Nicola Benetti che tenta due
drop che non vanno a segno. Ma per il mediano delle Fiamme, l’appuntamento
con i punti è solo rimandato di poco, infatti, al 18’, quasi da centrocampo
fa 3 a 0 dalla piazzola. La risposta dei rossoblu si fa attendere, ma
arriva al 24’, quando Basson centra i pali e riporta lo score in parità: 3
a 3. Il duello Benetti-Basson (rispettivamente secondo e primo nella
classifica marcatori dell’Eccellenza) dalla piazzola continua e il numero 9
delle Fiamme mette a segno altri tre punti al 33’: 6 a 3. Benetti ha ancora
l’occasione per incrementare lo score, ma un minuto dopo fallisce
l’occasione calciando da posizione difficile. Il punteggio resta invariato
fino alla fine della prima frazione di gioco che si chiude sul 6 a 3, con i
padroni di casa padroni del campo.
Anche la seconda frazione di gioco vede i padroni di casa mantenere saldo
nelle mani il pallino del gioco, confermando la supremazia territoriale e
nei raggruppamenti. Al 46’ il solito Benetti calcia di nuovo tra i pali e
porta le Fiamme in vantaggi 9 a 3. Pochi minuti dopo il numero nove cremisi
è autore di un’impetuosa ripartenza, serve il pallone a Roberto Mariani che
attraversa tutta la metà campo dei Bersaglieri e viene fermato a pochi
centimetri dalla meta, all’altezza della bandiera. Inizia la girandola
delle sostituzioni con coach Presutti che sostituisce in blocco tutta la
prima linea, provata da un match durissimo. Al 57’ Basson, dopo aver
fallito un calcio dalla propria metà campo cogliendo la traversa, si rifà e
aggiunge altri tre punti allo score dei veneti: 9 a 6. Gli ultimi minuti
vedono ancora i padroni di casa dominare il campo, ma senza segnare altri
punti, che comunque arrivano al 75’ e al 78’ sempre dal piede di Nicola
Benetti. Il match si chiude sul 15 a 6 per le Fiamme: quattro punti che
consolidano il settimo posto in classifica.
*IL TABELLINO*
*Roma – Caserma “S. Gelsomini”*
*Campionato Eccellenza XIX giornata*
*FIAMME ORO RUGBY VS RUGBY ROVIGO DELTA 15 - 6 (pt 6-3 )*
*
**Marcatori*: 18’ cp Benetti (3-0); 24’ cp Basson (3-3); 33’ cp Benetti
(6-3); 46’ cp Benetti (9-3); 57’ cp Basson (9-6); 75’ cp Benetti (12-6);
78’ cp Benetti (15-6)
*Fiamme Oro* *Rugby*: Mariani (59’ Boarato), Valcastelli, Sapuppo (27’ De
Gaspari), Massaro, Andreucci (72’ Marinaro), Canna, Benetti, Balsemin (32’
Cerasoli), Vedrani, Zitelli, Cazzola (63’ Mammana), Sutto, Duca (57’
Suaria), Cerqua (57’ Vicerè), Cocivera (57’ Di Stefano)
All: Pasquale Presutti
*Rugby Rovigo Delta*: Basson, Zorzi (68’ Wilson), Menon, Van Niekerk,
Bacchetti, Duca (53’ Lenarduzzi), Calabrese (45’ Zanirato), De Marchi,
Folla, Luabian (53’ Persico), Tumiati (17’ Maran – 66’ Anouer), Jones,
Lombardi, Mahoney, Quaglio (68’ Gatto)
A disp: Datola
All: Paul Roux
*Arbitro*: Damasco (Arezzo)
*g.d.l.*: Salvi (L’Aquila) e Ranalli (Sulmona)
*Quarto uomo*: Masetti (Roma)
*Man of the Match*: Nicola Benetti (FFOO)
*Calciatori*: Benetti (cp 5/6 – drop 0/2); Basson (1/ 3);
*Note*: spettatori 800 ca, giornata soleggiata, temperatura 23°
*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro 4 – Rovigo 0
*
Roma, 12 aprile 2013*
* *
*Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
SERIE B. RISULTATI 18^ GIORNATA.
Articolo Successivo
XIX GIORNATA: FFOO V ROVIGO 15 A 6 (TABELLINO)
Redazione