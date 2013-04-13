QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA PER LE FIAMME CHE BATTONO IL ROVIGO 15 A 6 (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO)

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **XIX GIORNATA DI ECCELLENZA**QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA PER LE FIAMME:**BATTUTO IL ROVIGO 15 A 6** **PRESUTTI: “Oggi abbiamo superato il nostro esame di maturità a pieni voti,battendo una squadra sulla carta più forte di noi e con una lungatradizione”.** **IL COMMENTO*ROMA – In un match combattuto e duro le Fiamme passano l’esame Rovigo econquistano la quarta vittoria consecutiva. Il XV della Polizia di Stato hamesso in campo una prestazione maiuscola, comandando il gioco per tuttol’arco degli ottanta minuti, mostrando di aver acquisito una mentalitàvincente, adatta al massimo campionato italiano. Oggi, anche se lamatematica non la condanna ancora, Rovigo ha forse dato l’addio ai playoffe le Fiamme hanno consolidato il settimo posto salendo a 41 punti,incrementando il vantaggio su Lazio e San Donà, entrambe sconfitte neirispettivi impegni in trasferta.I ragazzi di coach Presutti hanno mantenuto le redini del gioco per tuttoil match, concedendo poco o nulla ai “Bersaglieri”, letteralmentesurclassati nei raggruppamenti.Da segnalare la costanza di rendimento del mediano di mischia delle Fiamme,Nicola Benetti, oggi autore di tutti i punti dei Cremisi e “man of thematch”.“Oggi – ha detto coach Presutti – eravamo chiamati ad una prova di maturitàe l’abbiamo superata a pieni voti, dimostrando a tutti di meritarel’Eccellenza. Avevo detto che, nel corso della stagione, ci saremmo potutilevare qualche sfizio e la vittoria contro il Rovigo è uno di questi.Abbiamo 41 punti in classifica e sfido chiunque a dire chi, ad iniziostagione, l’avrebbe mai pronosticato”.Nel prossimo impegno, sabato 20 aprile, il XV cremisi andrà a far visita aiCrociati Parma.*LA CRONACA*I primi lampi del match sono delle Fiamme, con Nicola Benetti che tenta duedrop che non vanno a segno. Ma per il mediano delle Fiamme, l’appuntamentocon i punti è solo rimandato di poco, infatti, al 18’, quasi da centrocampofa 3 a 0 dalla piazzola. La risposta dei rossoblu si fa attendere, maarriva al 24’, quando Basson centra i pali e riporta lo score in parità: 3a 3. Il duello Benetti-Basson (rispettivamente secondo e primo nellaclassifica marcatori dell’Eccellenza) dalla piazzola continua e il numero 9delle Fiamme mette a segno altri tre punti al 33’: 6 a 3. Benetti ha ancoral’occasione per incrementare lo score, ma un minuto dopo falliscel’occasione calciando da posizione difficile. Il punteggio resta invariatofino alla fine della prima frazione di gioco che si chiude sul 6 a 3, con ipadroni di casa padroni del campo.Anche la seconda frazione di gioco vede i padroni di casa mantenere saldonelle mani il pallino del gioco, confermando la supremazia territoriale enei raggruppamenti. Al 46’ il solito Benetti calcia di nuovo tra i pali eporta le Fiamme in vantaggi 9 a 3. Pochi minuti dopo il numero nove cremisiè autore di un’impetuosa ripartenza, serve il pallone a Roberto Mariani cheattraversa tutta la metà campo dei Bersaglieri e viene fermato a pochicentimetri dalla meta, all’altezza della bandiera. Inizia la girandoladelle sostituzioni con coach Presutti che sostituisce in blocco tutta laprima linea, provata da un match durissimo. Al 57’ Basson, dopo averfallito un calcio dalla propria metà campo cogliendo la traversa, si rifà eaggiunge altri tre punti allo score dei veneti: 9 a 6. Gli ultimi minutivedono ancora i padroni di casa dominare il campo, ma senza segnare altripunti, che comunque arrivano al 75’ e al 78’ sempre dal piede di NicolaBenetti. Il match si chiude sul 15 a 6 per le Fiamme: quattro punti checonsolidano il settimo posto in classifica.*IL TABELLINO**Roma – Caserma “S. Gelsomini”**Campionato Eccellenza XIX giornata**FIAMME ORO RUGBY VS RUGBY ROVIGO DELTA 15 - 6 (pt 6-3 )***Marcatori*: 18’ cp Benetti (3-0); 24’ cp Basson (3-3); 33’ cp Benetti(6-3); 46’ cp Benetti (9-3); 57’ cp Basson (9-6); 75’ cp Benetti (12-6);78’ cp Benetti (15-6)*Fiamme Oro* *Rugby*: Mariani (59’ Boarato), Valcastelli, Sapuppo (27’ DeGaspari), Massaro, Andreucci (72’ Marinaro), Canna, Benetti, Balsemin (32’Cerasoli), Vedrani, Zitelli, Cazzola (63’ Mammana), Sutto, Duca (57’Suaria), Cerqua (57’ Vicerè), Cocivera (57’ Di Stefano)All: Pasquale Presutti*Rugby Rovigo Delta*: Basson, Zorzi (68’ Wilson), Menon, Van Niekerk,Bacchetti, Duca (53’ Lenarduzzi), Calabrese (45’ Zanirato), De Marchi,Folla, Luabian (53’ Persico), Tumiati (17’ Maran – 66’ Anouer), Jones,Lombardi, Mahoney, Quaglio (68’ Gatto)A disp: DatolaAll: Paul Roux*Arbitro*: Damasco (Arezzo)*g.d.l.*: Salvi (L’Aquila) e Ranalli (Sulmona)*Quarto uomo*: Masetti (Roma)*Man of the Match*: Nicola Benetti (FFOO)*Calciatori*: Benetti (cp 5/6 – drop 0/2); Basson (1/ 3);*Note*: spettatori 800 ca, giornata soleggiata, temperatura 23°*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro 4 – Rovigo 0Roma, 12 aprile 2013** **Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito