QUATTRO LE SFIDE DELLA PRESTAGIONE DELLE ZEBRE
di Redazione
14/06/2013
QUATTRO LE SFIDE DELLA PRESTAGIONE DELLE ZEBRE CHE PARTE IL 1 LUGLIO ALLA CITTADELLA DEL RUGBY DI PARMA.
Parma – Archiviata la prima stagione agonistica della neonata franchigia delle Zebre Rugby, per la formazione bianconera è già tempo di
programmazione degli impegni dell’estate alle porte in vista della preparazione alla nuova stagione di RaboDirect PRO12 ed Heineken Cup. Se per la
più prestigiosa coppa europea per club Heineken Cup - che vedrà le Zebre affrontare Tolosa, Saracens e Connacht (
http://www.zebrerugby.eu/heineken-cup-20132014-zebre-nella-pool-3-con-tolosa-saracens-e-connacht/ )- bisognerà aspettare il 12 Ottobre, il campionato
celtico prenderà il via tra tre mesi, il primo weekend di Settembre, una settimana più tardi rispetto alla stagione appena conclusa.
Tre mesi dunque dividono la nuova rosa bianconera e l’esordio ufficiale della stagione 2013/2014, mesi che vedranno vecchi e nuovi giocatori della
rosa allenarsi nella casa del rugby parmigiano : la Cittadella del Rugby. Mentre alcuni effettivi sono già al lavoro per effettuare test fisici e
lavoro personalizzato, il raduno ufficiale del gruppo è fissato tra 15 giorni, il 1 Luglio 2013. Agli ordini del nuovo staff tecnico che sarà
presentato nelle prossime settimane mancheranno però i molti nazionali che sono impegnati in queste settimane con la nazionale maggiore in nel tour
di tre incontri in Sudafrica (
http://www.zebrerugby.eu/dieci-zebre-convocate-con-la-nazionale-maggiore-per-il-tour-in-sudafrica-esordio-assoluto-per-chillon-manici-e-sarto/ ) e con
la nazionale emergenti alla IRB Nations Cup in Romania. Il gruppo al completo si ritroverà due settimane più tardi il 15 Luglio, 10 giorni prima
della partenza per la Francia dove le Zebre proseguiranno il lavoro di preparazione fisica e tattica condito da tre amichevoli contro formazioni
transalpine. Come la scorsa estate la società ha accettato l’invito degli organizzatori del Vaquerin Challenge (
http://challengevaquerin.fr/110-programme-xx.html ) della zona dell’Aveyron per disputare la XX edizione del prestigioso torneo, storica importante
vetrina per le formazioni francesi a poche settimane dal via dei campionati professionistici transalpini al quale prenderanno parte le formazioni del
TOP14 di Brive, Castres, Clermont, Montpellier ed Oyonnax, diverse squadre del PROD2 e anche gli irlandesi del Connacht. Le Zebre cercheranno di
mantenere la loro imbattibilità nel torneo intitolato ad Armand Vaquerin, pilone sinistro francese con 26 presenze in nazionale, campione di Francia
per ben 10 volte dal 1971 al 1984 con la formazione del Béziers prematuramente scomparso nel 1993 a soli 42 anni. La scorsa estate i bianconeri
allenati da Christian Gajan sconfissero lo Stade Aurillacois a Camarès (
http://www.zebrerugby.eu/prima-vittoria-stagionale-aurillac-vaquerin-challenge/ ) il 5 Agosto per 33-24 imponendosi poi anche contro gli inglesi
Northampton Saints per 30-28 ( http://www.zebrerugby.eu/successo-vaquerin-northampton-saints/ ) la settimana successiva a Millau finendo a pari punti
in classifica col Castres e con l’Albi. La vittoria del torneo andò ai futuri campioni di Francia del Castres per differenza mete.
L’esordio nella nuova edizione del torneo avverrà sabato 27 Luglio a Millau contro lo Stade Aurillacois, formazione che ha assolutamente ben
figurato nell’ultimo campionato di PROD2 ( http://www.lnr.fr/classement-pro-d2.html ) arrivando ai playoff sconfitta da 30-14 in semifinale
dall’altra promossa in TOP14, il Brive ( http://www.lnr.fr/calendrier-resultats-pro-d2.html ). Il secondo ed ultimo impegno nel Challenge
dell’Aveyron francese sarà invece contro un'altra formazione di PROD2: il Bèziers caro a Vaquerin. La sfida è programmata per sabato 3 Agosto a
Camarès.
Le Zebre alloggeranno nella cittadina di Saint-Affrique che già ha ospitato i bianconeri la scorsa estate.
Il programma del XX torneo Vaquerin Challenge :
Venerdì 26 Luglio- Saint Affrique (Francia)
Ore 18.00 : Albi Vs avversario da definire
Ore 20.00: Montpellier Vs Brive
Sabato 27 Luglio – Millau (Francia)
Ore 18.00 : Stade Aurillacois Vs Zebre Rugby
Ore 20.00 : ASM Clermont-Auvergne Vs Oyonnax
Sabato 3 Agosto - Camarés (Francia)
Ore 16.00 : Béziers Vs Zebre Rugby
Ore 18.00 : Montpellier Vs Grenoble
Venerdì 9 Agosto - Lacaune (Francia)
Ore 16.00 : Stade Aurillacois Vs Albi
Ore 18.00 : Castres Vs Connacht
La terza ed ultima sfida francese si terrà invece venerdì 9 Agosto alle 18.00 a Issoire, 230 km più a nord -nell’Auvergne- a 35 chilometri da
Clermont-Ferrand per la nona edizione del Challenge Auvergne ( http://www.issoire-rugby.fr/index.php?page=7&m=leclub ). L’avversario di turno sarà
la formazione francese del Tarbes anch’essa facente parte delle parti alte della classifica dell’ultimo campionato di PROD2: sesta posizione
finale per i pirenaici nella stagione appena conclusa. Al termine della sfida sullo stesso campo la grande serata ovale proseguirà alle 20.00 con la
sfida tra ASM Clermont-Auvergne e la formazione inglese dei London Wasps. Il ritorno in Italia è previsto nella notte.
Il calendario delle gare di preparazione alla prossima stagione si concluderà una settimana prima dell’esordio nella RaboDirect PRO12 quando le
Zebre faranno visita alla formazione del campionato Eccellenza italiano e della Amlin Challenge Cup del Rugby Calvisano (
http://www.rugbycalvisano.it/ ). La sfida è prevista per venerdì 30 Agosto al Peroni Stadium della cittadina bresciana.
I siti web ufficiali delle avversarie delle Zebre nella preparazione alla stagione 2013/2014 :
Stade Aurillacois ( http://www.stade-aurillacois.fr/ ) , Bèziers ( http://www.asbh.net/ ) , Tarbes Pyrénées ( http://www.tpr65.com/ ) e Rugby
Calvisano ( http://www.rugbycalvisano.it/ )
Leoardo Mussini
Social Media Manager
Mob. +39.335.34.81.08
email: [email protected]
email: [email protected]
Facebook FIR: www.facebook.com/federugby
Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby
Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby
www.federugby.it
www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
[SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] PARISSE, DOMANI C'E SAMOA: "GIOCO AL PIEDE E POSSESSO SARANNO DECISIVI, DOVREMO PARTIRE FORTE"
Articolo Successivo
LE FIAMME PER IL "ROMA SEVEN"
Redazione