Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

QUATTRO PUNTI DI PENALITA'

Redazione Avatar

di Redazione

22/12/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 22.12.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 22 dicembre 2011 SERIE B: QUATTRO PUNTI DI PENALITAâ AL RUGBY PRATO SESTO Roma - Il Giudice Sportivo - rilevato dal referto del sig. Francesco Russo che in occasione della gara Piacenza Rugby â Unione Rugby Prato Sesto (18/12/2011) la societÃ  toscana presentava la lista gara con 21 giocatori, di cui 20 di formazione italiana, con ciÃ² violando le disposizioni della Circolare Informativa 2011/2012 che stabiliscono che le societÃ  di serie B sono tenute ad inserire nella lista gara almeno 21 giocatori di formazione Italiana -  ha dichiarato la societÃ  Unione Rugby Prato Sesto perdente con il risultato di 20 a 0 in favore della societÃ  Piacenza Rugby CSD punendola inoltre con la penalizzazione di quattro punti in classifica e con la multa di â¬ 100,00. Di seguito la classifica aggiornata del girone 2 del Campionato Nazionale di Serie B: Amatori Parma 46pt; Rugby Noceto 39pt; Rugby Colorno 36pt; Unione Rugby Tirreno 35pt; Liomatic Cus Perugia 30pt; Unione R. Bolognese 28pt; Piacenza R. 19pt; Imola Rugby 16pt; Unione R. Prato Sesto 14pt; Pesaro Rugby 12pt; Vasari R. Arezzo 10pt; Civitavecchia Centumcellae 9pt. Il testo completo della sentenza del G.S. Ã¨ disponibile nella sezione âGiudice Sportivo/Serie Bâ del sito federale www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ). Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

PRONTI ALLA SFIDA CON IL PRATO

Articolo Successivo

QUATTRO PUNTI DI PENALITA&acirc;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019