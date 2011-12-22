QUATTRO PUNTI DI PENALITA'
di Redazione
22/12/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 22.12.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 22 dicembre 2011 SERIE B: QUATTRO PUNTI DI PENALITAâ AL RUGBY PRATO SESTO Roma - Il Giudice Sportivo - rilevato dal referto del sig. Francesco Russo che in occasione della gara Piacenza Rugby â Unione Rugby Prato Sesto (18/12/2011) la societÃ toscana presentava la lista gara con 21 giocatori, di cui 20 di formazione italiana, con ciÃ² violando le disposizioni della Circolare Informativa 2011/2012 che stabiliscono che le societÃ di serie B sono tenute ad inserire nella lista gara almeno 21 giocatori di formazione Italiana - ha dichiarato la societÃ Unione Rugby Prato Sesto perdente con il risultato di 20 a 0 in favore della societÃ Piacenza Rugby CSD punendola inoltre con la penalizzazione di quattro punti in classifica e con la multa di â¬ 100,00. Di seguito la classifica aggiornata del girone 2 del Campionato Nazionale di Serie B: Amatori Parma 46pt; Rugby Noceto 39pt; Rugby Colorno 36pt; Unione Rugby Tirreno 35pt; Liomatic Cus Perugia 30pt; Unione R. Bolognese 28pt; Piacenza R. 19pt; Imola Rugby 16pt; Unione R. Prato Sesto 14pt; Pesaro Rugby 12pt; Vasari R. Arezzo 10pt; Civitavecchia Centumcellae 9pt. Il testo completo della sentenza del G.S. Ã¨ disponibile nella sezione âGiudice Sportivo/Serie Bâ del sito federale www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ). Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
