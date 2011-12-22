QUATTRO PUNTI DI PENALITA&acirc;

QUATTRO PUNTI DI PENALITAâ
di Redazione
22/12/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 22.12.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 22 dicembre 2011 ECCELLENZA: QUATTRO PUNTI DI PENALITAâ PER I CROCIATI Roma - Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo presentato dal Rugby Reggio allâarbitro Stefano Marrama al termine della gara Banca Monte Crociati â Rugby Reggio disputata lo scorso 3 dicembre, sesto turno del Campionato Nazionale d Eccellenza. Il G.S. ha considerato irregolare un cambio effettuato dai Crociati Rugby al 38â del secondo tempo, poichÃ© in violazione delle norme di gioco, ritenuto non applicabile lâart. 16 del Regolarmente dellâAttivitÃ Sportiva (che prevede lâannullamento e la disposizione della ripetizione della gara qualora la decisione dellâarbitro non sia conforme alle norme federali) e, pertanto, applicato lâart 28 comma 1 lettere e del Regolamento di Giustizia che prevede la sanzione per la squadra che ha effettuato una gara con uno o piÃ¹ giocatori che non potevano parteciparvi. Il G.S. ha, dunque,sanzionato la societÃ Banca Monte Parma Crociati con la perdita della gara per 0 - 20 in favore del Rugby Reggio infliggendole quattro punti di penalitÃ e la multa di â¬ 500,00, ribaltando cosÃ¬ il risultato conseguito sul campo di 15 a 7 in favore dei Crociati. Di seguito la classifica aggiornata del Campionato Nazionale dâEccellenza: Femi CZ Rovigo e Cavalieri Prato, 21 pt; Petrarca Padova e Cammi Calvisano, 20pt; Marchiol Mogliano 15pt; Rugby Reggio e Pol. LâAquila Rugby 10pt; San Gregorio Catania 9pt; Mantovani Lazio 8pt; Banca Monte Parma Crociati 3pt. Il testo competo della sentenza del G.S. Ã¨ disponibile nella sezione âGiudice Sportivo/Eccellenzaâ del sito federale www.federugby.it. Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
QUATTRO PUNTI DI PENALITA'
ECCELENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI VII GIORNATA
