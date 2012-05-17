Loading...

QUATTRO SETTIMANE DI SQUALIFICA A RIMA WAKARUA DE I CAVALERI PRATO

17/05/2012

G.S.FIR: QUATTRO SETTIMANE DI SQUALIFICA A RIMA WAKARUA DE I CAVALIERI PRATO Roma - Il Giudice Sportivo Nazionale ha accolto il reclamo presentato dal Marchiol Mogliano Rugby in relazione alla gara di semifinale 2 fra la società veneta ed i Cavalieri Prato giocata lo scorso 6 maggio ed inflitto al giocatore del Prato, Rima Wakarua, quattro settimane di squalifica dal 17 maggio al 13 giugno 2012. Il provvedimento integrale è disponibile nella sezione “Giudice Sportivo/Eccellenza” di www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) SCARICA IL COMUNICATO DEL G.S. ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2046 ) Simona DE TOMA
