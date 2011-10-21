Home Senza categoria QUESTA LA FEMI CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA CHE SFIDERA' IL SAN GREGORIO CATANIA

QUESTA LA FEMI CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA CHE SFIDERA' IL SAN GREGORIO CATANIA

di Redazione 21/10/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 26 del 21.10.2011 QUESTA LA FEMI CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA CHE SFIDERA' IL SAN GREGORIO CATANIA Sabato 22 sul campo del San Gregorio (ore 15,00) terza giornata del campionato di Eccellenza 2011-2012. La Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta si reca a Catania con tanti punti interrogativi da risolvere. Nei primi due incontri la squadra rossoblu ha palesato le croniche difficoltà in mischia ordinata ed è mancata anche nel recupero dei palloni con conseguente ridotta disponibilità di occasioni di qualità da trasformare in azioni pericolose. I Bersaglieri dovranno aggrapparsi a quanto di positivo visto finora (difesa aggressiva ed ordinata nello stesso tempo) e a quel carattere che è nel loro DNA per risistemare le fasi di conquista della palla e produrre così un gioco fatto di continuità e pressione in grado di mettere in difficoltà ogni avversario. Polla Roux ha condotto una settimana di lavoro intenso focalizzando l'attenzione sugli aspetti da migliorare. Questa la formazione annunciata dopo la rifinitura di questa mattina: Basson; Pavan, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Bustos (cap.), Wilson; Barry, Cristiano, De Marchi; Montauriol, Tumiati; Ravalle, Giazzon, Marsh. A disposizione: Mahoney, Lombardi, Dattola, Barion, Persico, Pedrazzi, Zanirato Michele, Duca. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp