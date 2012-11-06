&quot;QUI SONO CRESCIUTO, ENTUSIASTA DI GIOCARE A BRESCIA&quot;

"QUI SONO CRESCIUTO, ENTUSIASTA DI GIOCARE A BRESCIA"
di Redazione
06/11/2012
GHIRALDINI, RITORNO A CALVISANO: "QUI SONO CRESCIUTO, ENTUSIASTA DI GIOCARE A BRESCIA" Calvisano (Brescia) – Giornata densa di impegni sul campo ed in sala pesi per l’Italrugby che, a Calvisano, ha proseguito gli allenamenti in vista del Cariparma Test Match di sabato al “Rigamonti” di Brescia (ore 15.00, diretta La7) che segnerà l’esordio internazionale di Parisse e compagni nella stagione internazionale 2012/2013. Gli Azzurri hanno iniziato la mattinata dividendosi tra campo e palestra, alternando i reparti sull’erba del “San Michele”, proseguendo poi con la sessione collettiva dedicata ai lanci di gioco prima del pranzo e del rientro nell’hotel di Brescia. Rientrati nel gruppo Castrogiovanni, Furno, Masi e Vosawai hanno invece svolto lavoro differenziato i trequarti Gonzalo Canale e Mirco Bergamasco ed il pilone Michele Rizzo. Per Leonardo Ghiraldini, tallonatore e vice-capitano dell’Italrugby, gli allenamenti al “San Michele” sono coincisi con un ritorno al passato: il numero due padovano della Benetton, infatti, a Calvisano – come i vari Cittadini, McLean, Castrogiovanni e Zanni – è approdato giovanissimo, proveniente dal Petrarca, raggiungendo la Nazionale con la maglia giallonera del 2006. “Da qui è iniziata la mia carriera internazionale – ha detto Ghiraldini nell’incontro stampa pomeridiano – e sono felice di essere tornato qui per preparare una partita importante come quella con Tonga. Sono arrivato a Calvisano giovanissimo, nel 2008 abbiamo vinto lo scudetto quando ero capitano della squadra, questo Club ha rappresentato molto per me e per tanti altri giocatori di questa Nazionale”. “La partita con Tonga sarà tutto meno che semplice, dovremo instradarla da subito sui binari giusti, essere noi a fare la gara, limitare i tongani nelle fonti di gioco ed impedire loro di esprimere il loro rugby, che può essere molto pericoloso” ha aggiunto il vice-capitano della Nazionale. Domani, per gli Azzurri, una giornata di riposo e di impegni istituzionali (alle 14.30, insieme al Presidente Gavazzi, incontro con il Sindaco di Brescia a Palazzo Loggia) prima di entrare, giovedì, nella fase finale dell’avvicinamento alla sfida alle “Ikale Tahi”: giovedì pomeriggio il CT Brunel ufficializzerà il XV titolare per la gara del Rigamonti mentre venerdì mattina è in programma il tradizionale allenamento di rifinitura sul campo che ospiterà la partita dell’indomani
Articolo Precedente
FEDERICO D'ANGELO
Articolo Successivo
TONGA, SCELTO IL XV TITOLARE PER IL CARIPARMA TEST MATCH DI BRESCIA
Redazione