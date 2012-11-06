&quot;QUI SONO CRESCIUTO, ENTUSIASTA DI GIOCARE A BRESCIA&quot;

Home Senza categoria "QUI SONO CRESCIUTO, ENTUSIASTA DI GIOCARE A BRESCIA"

"QUI SONO CRESCIUTO, ENTUSIASTA DI GIOCARE A BRESCIA"

di Redazione 06/11/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

GHIRALDINI, RITORNO A CALVISANO: "QUI SONO CRESCIUTO, ENTUSIASTA DI GIOCARE A BRESCIA" Calvisano (Brescia) – Giornata densa di impegni sul campo ed in sala pesi per l’Italrugby che, a Calvisano, ha proseguito gli allenamenti in vista del Cariparma Test Match di sabato al “Rigamonti” di Brescia (ore 15.00, diretta La7) che segnerà l’esordio internazionale di Parisse e compagni nella stagione internazionale 2012/2013. Gli Azzurri hanno iniziato la mattinata dividendosi tra campo e palestra, alternando i reparti sull’erba del “San Michele”, proseguendo poi con la sessione collettiva dedicata ai lanci di gioco prima del pranzo e del rientro nell’hotel di Brescia. Rientrati nel gruppo Castrogiovanni, Furno, Masi e Vosawai hanno invece svolto lavoro differenziato i trequarti Gonzalo Canale e Mirco Bergamasco ed il pilone Michele Rizzo. Per Leonardo Ghiraldini, tallonatore e vice-capitano dell’Italrugby, gli allenamenti al “San Michele” sono coincisi con un ritorno al passato: il numero due padovano della Benetton, infatti, a Calvisano – come i vari Cittadini, McLean, Castrogiovanni e Zanni – è approdato giovanissimo, proveniente dal Petrarca, raggiungendo la Nazionale con la maglia giallonera del 2006. “Da qui è iniziata la mia carriera internazionale – ha detto Ghiraldini nell’incontro stampa pomeridiano – e sono felice di essere tornato qui per preparare una partita importante come quella con Tonga. Sono arrivato a Calvisano giovanissimo, nel 2008 abbiamo vinto lo scudetto quando ero capitano della squadra, questo Club ha rappresentato molto per me e per tanti altri giocatori di questa Nazionale”. “La partita con Tonga sarà tutto meno che semplice, dovremo instradarla da subito sui binari giusti, essere noi a fare la gara, limitare i tongani nelle fonti di gioco ed impedire loro di esprimere il loro rugby, che può essere molto pericoloso” ha aggiunto il vice-capitano della Nazionale. Domani, per gli Azzurri, una giornata di riposo e di impegni istituzionali (alle 14.30, insieme al Presidente Gavazzi, incontro con il Sindaco di Brescia a Palazzo Loggia) prima di entrare, giovedì, nella fase finale dell’avvicinamento alla sfida alle “Ikale Tahi”: giovedì pomeriggio il CT Brunel ufficializzerà il XV titolare per la gara del Rigamonti mentre venerdì mattina è in programma il tradizionale allenamento di rifinitura sul campo che ospiterà la partita dell’indomani

Condividi Facebook Twitter Whatsapp