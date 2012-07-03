Home Senza categoria QUINTIN GELDENHUYS FIRMA CON LE ZEBRE

QUINTIN GELDENHUYS FIRMA CON LE ZEBRE

di Redazione 03/07/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

QUINTIN GELDENHUYS FIRMA CON LE ZEBRE Parma – La Federazione Italiana Rugby informa che è stato raggiunto un accordo tra il seconda linea Quintin Geldenhuys e la franchigia delle Zebre, di stanza a Parma, per la stagione 2012/13. Il trentunne equiparato sudafricano, che vanta trenta caps con la Nazionale Italiana Rugby con cui ha esordito nel 2009 partecipando sino ad oggi a tre RBS 6 Nazioni e ad una Rugby World Cup, si è immediatamente messo a disposizione dello staff tecnico diretto da Christian Gajan per le sedute di preparazione atletica iniziate oggi, dopo la riunione di ieri, presso il Campus Sport Center di Parma. “Un atleta dell’esperienza e della serietà di Quintin – ha commentato il direttore sportivo delle Zebre, Roberto Manghi – rappresenta una pedina importantissima per la nostra squadra e per il pacchetto di mischia. Nelle ultime stagioni Geldenhuys si è messo in evidenza a livello internazionale e siamo realmente felici che abbia scelto di aderire al progetto delle Zebre per la stagione che si accinge ad iniziare” “Le Zebre stanno allestendo una squadra competitiva, un mix interessante di atleti d’esperienza e di giovani emergenti – ha dichiarato Quintin Geldenhuys – ed io voglio portare a questa nuova squadra tutto quanto ho imparato nelle ultime due stagioni in Rabodirect PRO12 ed Heineken Cup con la maglia degli Aironi. Io e la mia famiglia abitiamo in questa parte del Paese da tanti anni ormai e siamo felici di poter continuare a farlo”.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp