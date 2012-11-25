RABODIRECT PRO12, A PARMA I CARDIFF BLUES VINCONO 7-14
di Redazione
25/11/2012
ZEBRE, A PARMA I CARDIFF BLUES VINCONO 7-14 Parma, Stadio “XXV Aprile” – domenica 25 Novembre 2012 RaboDirect PRO12, IX giornata Zebre v Cardiff Blues - (p.t. -) Marcatori : p.t. 18’ m. Pace tr. Halangahu (7-0); 27’ m. Trevett (7-5); s.t. 16’ cp. Sweeney (7-8); 28’ cp. Sweeney (7-11); 30’ cp. Sweeney (7-14) Zebre Rugby: Odiete (1’ st. Trevisan); Sarto, Garcia (cap, 34’ st. Buso), Pace, Sinoti; Halangahu, Chillon Alb. (25’ st. Martinelli); Van Schalkwyk (24’ st. Belardo), Cattina (13’ st. Cristiano), Ferrarini (25’-40’ pt. Cristiano); Sole, Caffini; Ryan (7’ st. Redolfini), Manici (7’ st. Festuccia), Perugini (13’ st. De Marchi An.) all. Gajan Cardiff Blues: Fish (9’ st. Patchell); Williams O., Evans, Hewitt, James (9’ st. Williams T.); Sweeney, Williams L.; Copeland, Navidi (cap), Watts-Jones; Down, Cook (5’ st. Paterson); Filise, Williams R. (10’ st. Breeze), Trevett (10’ st. Hobbs) all. Davies Arbitro : Colgan (Irlanda) Assistenti: Claudio Blessano, Simone Boaretto (FIR) TMO: Mauro Dordolo (FIR) Calciatori: Halangahu (Zebre) 1/1 , Garcia (Zebre) 0/1, Sweeney (Cardiff Blues) 3/5 Cartellini: 15’ pt. Copeland (Cardiff Blues) Note: Pomeriggio coperto. Temperatura 11°. Presenti allo stadio giovani rugbisti che hanno partecipato nella mattinata al concentramento regionale categoria Under 14 organizzato dal comitato regionale Emilia Romagna e dalle Zebre Rugby. Spettatori: 700 circa RaboDirect PRO12 Man of the Match: Ferrarini (Zebre) Parma – Ancora un punto, il quarto di stagione; ancora una vittoria possibile che sfugge tra le mani alle Zebre di Christian Gajan, costrette a rimandare ancora una volta l’appuntamento con il primo successo della loro giovane storia nel RaboDirect PRO12. Oggi, in un XXV Aprile di Parma nebbioso, la squadra capitanata da Gonzalo Garcia è stata battuta per 7-14 dai Cardiff Blues gallesi dopo aver chiuso in vantaggio per 7-5 il primo tempo ed aver tenuto il campo con efficacia per quasi tutta la durata del match. In avanti nel punteggio al diciottesimo con una meta del centro Samuele Pace, bravo a capitalizzare in superiorità numerica dopo l’espulsione del numero otto avversario Copeland, i bianconeri allenati da Gajan hanno subito il ritorno della formazione ospite pagando a caro prezzo qualche penalità di troppo concessa ai gallesi nella ripresa e troppi palloni persi, dopo che una marcatura ospite intorno alla mezzora aveva mandato a riposo le squadre con i padroni di casa al comando, seppur di stretta misura. Nel secondo tempo l’apertura gallese Sweeney ha centrato i pali in tre occasioni su calcio di punizione, dando prima il vantaggio ai suoi al quarto d’ora e poi consolidando il punteggio con due nuove, agevoli realizzazioni a distanza di appena due minuti intorno alla mezz’ora della ripresa. Inutile il forcing finale delle Zebre, che hanno finito la gara in attacco senza però riuscire a realizzare la meta che avrebbe potuto valere il pareggio ed il primo risultato. Le Zebre si ritroveranno a ranghi completi domani matttina per la consueta seduta video e martedì 27 Novembre per la ripresa degli allenamenti allo Sport Center ed alla Cittadella del Rugby di Parma. Prossimo impegno ufficiale sabato 1 Dicembre 2012 quando, per il decimo turno del campionato celtico, le Zebre faranno visita ai campioni d’Europa di Leinster alla RDS Arena di Dublino (Irlanda), calcio d’inizio alle 18 italiane. Andrea Cimbrico Media Manager Tel. +39.06.45.21.31.14 Mob. +39.320.78.77.687 Mob. email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
