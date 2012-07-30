Home Senza categoria RABODIRECT PRO12, BENETTON E ZEBRE AL VIA VENERDI' 31 AGOSTO

di Redazione 30/07/2012

[gallery] RABODIRECT PRO12, BENETTON E ZEBRE AL VIA VENERDI’ 31 AGOSTO Dublino – Inizia il 31 agosto, per entrambe le formazioni italiane, il cammino nell’edizione 2012/2013 del RaboDirect PRO12. Oggi è stato ufficializzato dall’organizzazione il calendario definitivo delle prime tredici giornate della competizione che vedrà la Benetton Treviso e le Zebre di Parma sfidare le migliori squadre di Irlanda, Scozia e Galles. E proprio contro due formazioni gallesi, venerdì 31 agosto, inizierà l’avventura delle italiane: le Zebre, all’esordio assoluto nel RaboDirect PRO12, faranno visita (ore 19.00 locali, 20.00 in Italia) al Rodney Parade, casa dei Newport-Gwent Dragons. Praticamente alla stessa ora, alle 20.05, la Benetton Treviso riceverà al Monigo – in diretta su SportItalia – gli Ospreys campioni in carica. Una settimana più tardi, venerdì sette settembre, le Zebre faranno il proprio esordio davanti al pubblico di casa del “XXV Aprile” di Parma alle 19.05 (diretta SportItalia) contro gli irlandesi del Connacht mentre alle 20.00 (21.00 in Italia) la Benetton Treviso sarà impegnata al Thomond Park di Limerick contro il Munster, provincia irlandese che parte come sempre tra le favorite per la vittoria finale. I due derby italiani si giocheranno all’undicesima e dodicesima giornata: sabato 22 dicembre le Zebre ospiteranno (ore 15.00, diretta SportItalia) la Benetton Treviso e restituiranno la visita esattamente una settimana più tardi, sempre sotto l’occhio delle telecamere del broadcaster italiano. Il calendario completo è in allegato alla presente email o può essere consultato cliccando sul link sottostante CALENDARIO RABODIRECT PRO12 2012/2013

