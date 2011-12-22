Home Senza categoria RABODIRECT PRO12, DOMANI DERBY AIRONI v BENETTON TREVISO - RAI SPORT 2 H. 19

di Redazione 22/12/2011

[gallery] RABODIRECT PRO12, DOMANI A VIADANA DERBY AIRONI v BENETTON DIRETTA RAI SPORT 2 DALLE 19, RITORNO ITALIANO PER MAURO BERGAMASCO Viadana (Mantova) – Terzo derby di Rabodirect PRO12, il primo della stagione, domani sera alle 19.00 allo Zaffanella di Viadana. In diretta su Rai Sport 2 i padroni di casa degli Aironi Rugby e la Benetton Treviso si affronteranno in un match che vede protagonisti, su ambo i fronti, moltissimi atleti nel giro della Nazionale. Partita, quella di domani, che può rivelarsi fondamentale per entrambe le formazioni, con gli Aironi fanalino di coda che devono sfruttare il fattore campo per provare a conquistare la seconda vittoria di stagione mentre la Benetton, con una vittoria esterna, può riavvicinare la zona play-off lontana solo cinque lunghezze. Ventiquattro, tra campo e panchina, i giocatori che vantano almeno una presenza con la Nazionale Maggiore chiamati a darsi battaglia domani come avversari, diciannove gli atleti a lista gara domani reduci dal raduno di Roma del 18-20 dicembre. Aironi e Benetton si affrontano per la terza volta in PRO12 dall’ingresso italiano nella competizione: l’anno passato, sempre nelle due ultime settimane dell’anno, la Benetton si impose di misura in ambo le occasioni vincendo per 15-10 in casa ed espugnando lo Zaffanella per 15-16 grazie ad un piazzato di Burton – domani assente – nell’ultimo quarto di gara. Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – venerdì 23 dicembre, ore 19.00 Rabodirect PRO12, XI giornata Aironi Rugby v Benetton Treviso Aironi Rugby: Masi; Sinoti, Quartaroli, Pizarro, Venditti; Orquera, Tebaldi; Sole, Favaro, Cattina; Bortolami (cap), Geldenhuys; Staibano, Ongaro, De Marchi Al. a disposizione: Santamaria, De Marchi An., Redolfini, Ferrarini, Bergamasco Ma., Bronzini, Olivier, Benettin all. Phillips Benetton Treviso: Nitoglia L.; Benvenuti T., Galon, Pratichetti A., Williams; De Waal, Semenzato; Filippucci, Vermaak, Vosawai; Van Zyl, Pavanello A. (cap); Rouyet, Vidal, Muccignat a disposizione: Ceccato E., Cittadini, Rizzo, Bernabò, Padrò G., Picone, Gori, Di Bernardo all. Smith

