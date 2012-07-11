Home Senza categoria RABODIRECT PRO12, ESORDIO A NEWPORT CON I DRAGONS. CON CONNACHT LA PRIMA A PARMA

di Redazione 11/07/2012

[gallery] ZEBRE, ESORDIO A NEWPORT CON I DRAGONS. CON CONNACHT LA PRIMA A PARMA VARATO IL CALENDARIO DI RABODIRECT PRO12, DERBY ITALIANI 21 E 28 DICEMBRE Dublino – Inizierà tra la fine di agosto ed i primi di settembre al Rodney Parade di Newport, tana dei Dragons gallesi, l’avventura delle Zebre nel Rabodirect PRO12 2012/13 di cui oggi è stata ufficializzata la struttura del calendario. La nuova franchigia italiana scenderà dunque in campo per la prima volta in campo in un match ufficiale – dopo le tre amichevoli d’agosto in Francia – in Galles, mentre per l’esordio davanti al pubblico di casa del “XXV Aprile” sarà necessario attendere la settimana successiva quando, nel week-end del 7/9 settembre la formazione guidata da Christian Gajan riceverà a Parma la provincia irlandese del Connacht. Il periodo natalizio sarà invece caratterizzato dai due derby italiani con la Benetton Treviso, con gara d’andata in programma a Parma tra il 21 ed il 23 dicembre per l’undicesima giornata e la gara di ritorno in calendario tra il 28 ed il 30 dicembre al “Monigo” nel match che aprirà la seconda parte della regular season. Ultimo turno della stagione regolare tra il 3 ed il 5 maggio, con le Zebre che chiuderanno in casa al “XXV Aprile” contro gli irlandesi del Munster. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DEL RABODIRECT PRO12 CLICCA QUI L’AUDIO-INTERVISTA A CHRISTIAN GAJAN Christian Gajan, direttore tecnico della neonata franchigia di Parma, espone il proprio punto di vista sul calendario: “Il Rabodirect PRO12 è un torneo difficile, tutte le partite che ci aspettano lo saranno ed è così per tutte le squadre. Pensando alle prime giornate, probabilmente può essere una positività giocare contro le due scozzesi, seppur in trasferta, nelle prime cinque giornate (terzo turno ad Edinburgo, quinto a Glasgow ndr) ma sinceramente ciò che più mi interessa è quello che noi saremo in grado di far vedere in campo. Siamo una squadra nuova e dovremo cercare di essere performanti da subito, sapendo che non sarà facile ma puntando sull’entusiasmo che deriva da un gruppo giovane, da una nuova avventura che sta iniziando. Stiamo lavorando per presentarci al via del torneo nelle migliori condizioni sia dal punto di vista fisico che tecnico”. Si inizia a Newport, contro i Dragons che nelle ultime giornate della scorsa stagione hanno raccolto pochissimo: “I Dragons hanno finito male la scorsa stagione con una serie di sconfitte ma l’estate permette sempre di lavorare, le squadre possono cambiare molto da una stagione all’altra e credo che, come squadra appena nata, dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi ed a quello che possiamo fare noi sul campo, più che agli avversari”. Sull’esordio casalingo contro il Connacht, la settimana seguente, Gajan conclude: “Mi aspetto che la squadra sia in grado di dare una bella immagine di sé, oggi la cosa più importante che dobbiamo fare è dimostrare di poter essere competitivi”. Le Zebre, che continuano in questi giorni i propri allenamenti a Parma, sosterranno tre amichevoli estive in Francia nel mese di agosto debuttando giovedì 2 in casa del Perpignan (Top14 francese) e partecipando successivamente al “Challenge Vaquerin” contro l’Aurillac (ProD2 francese) e Northampton Saints (Premiership inglese) Programma amichevoli pre-stagionali Perpignan, giovedì 2 agosto – ore 19.00 Perpignan v Zebre Camarès, domenica 5 agosto – ore 18.00 Challenge Vaquerin Aurillac v Zebre Millau, venerdì 10 agosto – ore 20.00 Challenge Vaquerin Zebre v Northampton Saints

