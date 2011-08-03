Home Senza categoria RABODIRECT PRO12, IL CALENDARIO DEFINITIVO DEI PRIMI DODICI TURNI

RABODIRECT PRO12, IL CALENDARIO DEFINITIVO DEI PRIMI DODICI TURNI

di Redazione 03/08/2011

[gallery] RABODIRECT PRO12, IL CALENDARIO 2011/2012 BENETTON APRE IN CASA CON CONNACHT IL 3 SETTEMBRE, MPS AIRONI A LLANELLI IL 4 Dublino (Irlanda) – La Benetton Treviso farà il proprio esordio sabato 3 settembre alle ore 15.00 davanti al pubblico di casa del Monigo, affrontando gli irlandesi del Connacht nella prima giornata del RaboDirect Pro12. L’indomani, domenica 4 settembre alle 16.00 locali (17.00 in Italia), gli MPS Aironi saranno a Llanelli, in Galles, ospiti degli Scarlets nel loro primo impegno ufficiale della stagione 2011/2012. Sono state ufficializzate oggi le date e gli orari dei calci d’inizio delle prime dodici giornate della manifestazione internazionale che, per la seconda stagione, vede le due formazioni italiane impegnate contro le migliori squadre di Irlanda, Galles e Scozia. Per gli MPS Aironi l’esordio casalingo arriverà sei giorni più tardi, sabato 10 settembre alle ore 15.00, quando allo Zaffanella arriveranno i nord-irlandesi dell’Ulster semifinalisti nella passata stagione; la Benetton Treviso sarà invece impegnata in trasferta domenica 11 alle ore 15.45 locali (16.45 in Italia) contro i Cardiff Blues gallesi. Come già nella passata stagione, i derby tra le due rappresentanti italiane arriveranno negli ultimi giorni dell’anno: il 24 dicembre alle 14.30, vigilia di Natale, gli MPS Aironi ospiteranno la Benetton Treviso nell’undicesima giornata mentre una settimana più tardi, alle ore 15.00, le due formazioni torneranno ad affrontarsi al Monigo, campo di casa dei biancoverdi. La formula del RaboDirect Pro12, invariata rispetto al 2010/2011, prevede un girone all’italiana con partite di andata e ritorno tra le dodici formazioni partecipanti (quattro irlandesi, quattro gallesi, due italiane, due scozzesi). Le prime quattro classificate al termine della regular season si qualificano alle semifinali in gara unica di venerdì 11 maggio. La finale per il titolo, detenuto dagli irlandesi del Munster, è in calendario sabato 26 maggio. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DEL RABODIRECT PRO12 2011/2012

