RABODIRECT PRO12, IL PALINSESTO DI SPORTITALIA - VI GIORNATA
di Redazione
01/10/2012
RABODIRECT PRO12, IL PALINSESTO DI SPORTITALIA – VI GIORNATA Roma – SportItalia ha ufficializzato il palinsesto per la sesta giornata del RaboDirect PRO12: venerdì 5 ottobre, su SportItalia 2, diretta alle ore 19.05 dal “XXV Aprile” di Parma della sfida tra le Zebre e gli Ospreys campioni in carica. Venerdì 5 ottobre – ore 19.05 – diretta SportItalia 2 Zebre Rugby v Ospreys
