19/12/2012

RABODIRECT PRO12, IL XV DELLA BENETTON PER IL DERBY DI SABATO A PARMA Formazione annunciata per il Benetton Treviso che sabato 22 affronterà le Zebre nel primo derby di RaboDirect PRO12 allo Stadio XXV Aprile di Parma. Calcio d'inizio fissato per le 15, con direzione di gara del francese Cardona e diretta su Sportitalia 2. Il match di ritorno, dodicesima giornata, è invece previsto per sabato 29 dicembre sempre alle 15 allo Stadio Monigo di Treviso. Confermata la linea di trequarti vista nell'ultimo incontro di Heineken Cup con i Leicester Tigers, mentre davanti la sola novità è la partenza come titolare di Simone Favaro, con Dean Budd spostato a numero 8. Ancora da decidere in una lista di dodici nomi la panchina. Questa la formazione di partenza: 15 Luke McLean 14 Ludovico Nitoglia 13 Christian Loamanu 12 Alberto Sgarbi 11 Tommaso Iannone 10 Alberto Di Bernardo 9 Edoardo Gori 8 Dean Budd 7 Alessandro Zanni 6 Simone Favaro 5 Corniel Van Zyl 4 Francesco Minto 3 Lorenzo Cittadini 2 Leonardo Ghiraldini 1 Michele Rizzo La panchina, come detto, sarà decisa nei prossimi giorni tra i papabili: Valerio Bernabò, Tobias Botes, Kristopher Burton, Enrico Ceccato, Paul Derbyshire, Ignacio Fernandez-Rouyet, Matteo Muccignat, Antonio Pavanello, Jacobus Roux, Franco Sbaraglini, Fabio Semenzato e Brendan Williams. Per info Andrea Gardina Addetto Stampa Benetton Treviso +390422324345 [email protected]
