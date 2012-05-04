Home Senza categoria RABODIRECT PRO12, LA FORMAZIONE DI TREVISO PER L'ULTIMA GIORNATA

di Redazione 04/05/2012

RABODIRECT PRO12, LA FORMAZIONE DI TREVISO PER L'ULTIMA GIORNATA Roma - E' partita questa mattina alla volta di Edimburgo la formazione del Benetton Treviso, chiamata ad affrontare il team locale dell'Edinburgh nell'ultima giornata di regular season del RaboDirect PRO12 2011/2012. I Leoni hanno ancora l'obiettivo della vittoria, non solo per ottenere l'ottava stagionale, la quinta all'estero, ma anche per sopravanzare in classifica generale il Connacht, impegnato a Glasgow con i Warriors. La situazione in graduatoria, infatti, vede al momento i biancoverdi al nono posto con 36 punti, con uno soltanto da recuperare al team di Galway. Gli scozzesi, invece, non hanno più nulla da chiedere al torneo celtico, che termineranno comunque in undicesima posizione, attualmente occupata a quota 27. Per loro unico obiettivo sarà quello di salutare nel migliore dei modi il pubblico di casa del Murrayfield. Dirigerà la sfida l'irlandese Mark Patton, alla prima direzione di gara nella kermesse. Suoi assistenti saranno Andrew McMenemy e Peter Allan. Per l'ultima sfida, Franco Smith ha deciso di mescolare ancora le carte. Nella linea dei trequarti, la novità principale è costituita dall'utilizzo dal primo minuto di Edoardo Gori schierato all'ala, con Tommaso Iannone e Brendan Williams che si accomodano in panchina, per un XV di partenza che diventa così completamente italiano. In mediana, a far coppia con Kris Burton, sarà così Fabio Semenzato. Davanti, in terza linea parte assieme a Robert Barbieri e ad Alessandro Zanni anche Francesco Minto, mentre l'infortunato capitan Antonio Pavanello viene sostituito da Valerio Bernabò. In prima linea, lanci in rimessa affidati a Franco Sbaraglini ed Ignacio Fernandez Rouyet schierato come pilone destro. In panchina Lorenzo Cittadini ed Enrico Ceccato, così come Marco Filippucci e Simon Picone, all'ultima partita con il Benetton Treviso. Rientro importante anche per Gonzalo Padrò, pronto a subentrare come seconda o terza linea. Questa la formazione scelta: 15 Luke McLean 14 Edoardo Gori 13 Tommaso Benvenuti 12 Alberto Sgarbi 11 Ludovico Nitoglia 10 Kristopher Burton 9 Fabio Semenzato 8 Robert Barbieri 7 Alessandro Zanni 6 Francesco Minto 5 Corniel Van Zyl 4 Valerio Bernabò 3 Ignacio Fernandez Rouyet 2 Franco Sbaraglini (capitano) 1 Michele Rizzo a disposizione 16 Enrico Ceccato 17 Matteo Muccignat 18 Lorenzo Cittadini 19 Gonzalo Padrò 20 Marco Filippucci 21 Simon Picone 22 Tommaso Iannone 23 Brendan Williams Head Coach: Franco Smith

