di Redazione 09/05/2012

RABODIRECT PRO12, MITREA GIUDICE DI LINEA PER OSPREYS v MUNSTER Roma – Marius Mitrea, trentenne direttore di gara trevigiano, è il primo italiano designato per una semifinale del Rabodirect PRO12: l’emergente arbitro italiano sarà infatti giudice di linea venerdì sera alle 19.35 locali al Liberty Stadium di Swansea per il big-match tra gli Ospreys gallesi e gli irlandesi del Munster, campioni in carica (differita Rai Sport 1 sabato alle 13.40). Mitrea coadiuverà l’internazionale irlandese Alain Rolland e dividerà il ruolo di giudice di linea con un altro fischietto di primo piano, il gallese Nigel Owens, fresco di designazione per la finale dell’Heineken Cup 2012.

