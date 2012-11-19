Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA - IX GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

19/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA – IX GIORNATA Roma – Questo il palinsesto di SportItalia per la nona giornata del RaboDirect PRO12 in programma nel fine-settimana: Venerdì 23 novembre, ore 22.45 – differita SportItalia 2 Benetton Treviso v Ulster Domenica 25 novembre, ore 15.00 – diretta SportItalia 2 Zebre v Cardiff Blues
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

FIRENZE ABBRACCIA SUBITO L'ITALRUGBY, IN CENTINAIA AL PADOVANI PER IL PRIMO ALLENAMENTO

Articolo Successivo

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - FIRENZE, 20/23 NOVEMBRE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019