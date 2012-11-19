RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA - IX GIORNATA
di Redazione
19/11/2012
RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA – IX GIORNATA Roma – Questo il palinsesto di SportItalia per la nona giornata del RaboDirect PRO12 in programma nel fine-settimana: Venerdì 23 novembre, ore 22.45 – differita SportItalia 2 Benetton Treviso v Ulster Domenica 25 novembre, ore 15.00 – diretta SportItalia 2 Zebre v Cardiff Blues
